Nghe qua tưởng như bất khả thi, nhưng tiếng Việt lại có một cách lý giải khiến nhiều người phải bật cười vì quá thông minh.

Tiếng Việt không chỉ giàu từ vựng mà còn cực kỳ linh hoạt trong cách chơi chữ và liên tưởng. Câu đố "Từ nào trong tiếng Việt có chứa 1000 chữ ‘Y’?" ngay lập tức khiến nhiều người bối rối vì nghĩ theo nghĩa thông thường thì không từ nào có thể dài đến vậy.

Từ nào trong tiếng Việt có chứa 1000 chữ 'Y'? Ảnh minh họa.

Có người thử đếm mặt chữ, có người lại tìm những từ ghép phức tạp nhưng vẫn không ra đáp án hợp lý. Điều thú vị của câu đố nằm ở chỗ nó buộc người chơi phải thoát khỏi lối suy nghĩ quen thuộc.

Từ nào trong tiếng Việt có 13 chữ 'Y'?

Đây không còn là câu hỏi về độ dài của từ, mà là về ý nghĩa ẩn sau con chữ. Khi nhìn vấn đề dưới góc độ khác, đáp án bỗng trở nên rất gọn gàng và đầy bất ngờ. Chính kiểu đánh đố này đã làm nổi bật sự phong phú và sáng tạo của tiếng Việt. Bạn có nghĩ ra đáp án trước khi xem phần giải thích không?

>> Xem đáp án

Mộc Trà