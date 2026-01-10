Một câu đố chơi chữ tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến rất nhiều người phải 'đứng hình', chỉ cần tinh ý là bạn có thể tìm ra đáp án.

Câu đố được đặt ra nghe qua tưởng vô lý nhưng lại cực kỳ thú vị: từ nào trong tiếng Việt có "1000 dấu nặng"? Nhiều người ban đầu nghĩ ngay đến những từ rất dài hoặc những từ có nhiều dấu thanh phức tạp. Có người lại cho rằng đây chỉ là một cách nói phóng đại để đánh lạc hướng người nghe. Khi suy nghĩ theo lối thông thường, gần như không ai tìm ra đáp án hợp lý.

Từ nào trong tiếng Việt có '1000 dấu nặng'? Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, nếu chuyển sang cách hiểu theo nghĩa chữ và nghĩa Hán Việt, câu đố bắt đầu lộ ra manh mối. Con số '1000' trong câu hỏi không phải ngẫu nhiên mà mang một ý nghĩa ẩn. Dấu nặng cũng không chỉ đơn thuần là dấu thanh trong tiếng Việt. Chính sự kết hợp giữa số đếm và dấu thanh này đã tạo nên một cách chơi chữ rất tinh tế.

>> Từ nào trong tiếng Việt có 13 chữ 'Y'?

Câu đố buộc người chơi phải gạt bỏ suy nghĩ quen thuộc để nhìn vấn đề theo hướng hoàn toàn khác. Chỉ khi hiểu được bản chất của từng yếu tố trong câu hỏi, đáp án mới dần hiện ra. Đây cũng chính là lý do khiến câu đố này được chia sẻ rộng rãi và gây tò mò cho nhiều người.

>> Xem đáp án

Hi