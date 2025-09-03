Câu đố này một lần nữa cho thấy sự thú vị và phong phú của tiếng Việt khiến ai cũng ngơ ngác, bật ngửa bởi câu hỏi độc lạ.

Một câu hỏi tưởng chừng vô lý nhưng lại khơi gợi trí tò mò vô hạn. Tiếng Việt vốn dĩ đã giàu thanh điệu, chỉ cần một dấu huyền thôi là bao nhiêu sắc thái tình cảm đã thay đổi. Vậy mà ở đây, "gom" hẳn 100 dấu huyền thì quả là thử thách khiến người xem vừa buồn cười vừa tò mò.

Từ nào trong tiếng Việt có 100 'dấu huyền'? Ảnh minh họa.

Người chơi đối mặt với câu hỏi này chắc cũng vừa ngẩn ngơ vừa phì cười. Nhưng điều tuyệt vời là thay vì gây áp lực, câu hỏi lại biến thành trò chơi ngôn ngữ đầy hóm hỉnh. Nó nhắc chúng ta rằng, ngoài kiến thức khô khan, học hành còn có thể đầy ắp tiếng cười. Tiếng Việt không chỉ là ngôn ngữ giao tiếp, mà còn là kho tàng sáng tạo bất tận.

>> Từ tiếng Việt nào thêm dấu sắc thì trên núi cao bỗng chui vào lòng đất?

Mỗi dấu sắc, dấu huyền, dấu hỏi... đều có thể trở thành chất liệu cho những câu đố "bá đạo". Chính nhờ vậy mà trò chơi ngôn ngữ luôn khiến người ta vừa học vừa cười. Đọc xong, bạn sẽ thốt lên rằng: "Ôi, tiếng Việt của mình phong phú thật đấy!". Và biết đâu, bạn lại muốn tự nghĩ ra thêm vài câu đố "oái oăm" để thử thách bạn bè ngay sau khi xem bức ảnh này.

>> Xem đáp án

Các câu đố rèn luyện tư duy, giải trí sảng khoái khác:

1. Vì sao lại gọi 12 là 'tá'?

Chắc hẳn không ít lần bạn nghe đến từ "tá" khi muốn diễn tả số lượng 12. Nhưng liệu bạn có biết vì sao số 12 lại được gọi là "tá" mà không phải là một từ nào khác? Câu đố thú vị này sẽ đưa bạn khám phá nguồn gốc và ý nghĩa đằng sau cách gọi đặc biệt này. Nó không chỉ là một câu hỏi về ngôn ngữ mà còn hé lộ những khía cạnh khác nữa. >> Xem đáp án

2. Từ nào trong tiếng Việt có đến bốn chữ 'C'?

Bạn đã bao giờ tự hỏi liệu từ tiếng Việt nào chứa đến bốn chữ 'C' không? Nghe khó tin, nhưng quả thật có một từ như vậy tồn tại.

Câu đố này đã làm đau đầu không ít người yêu tiếng Việt, thử thách khả năng sáng tạo và linh hoạt trong tư duy ngôn ngữ của họ. >> Xem đáp án

3. Từ nào trong tiếng Việt có 4 chữ 'A'?

Có những từ ngữ tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại mang đến những thách thức độc đáo khi chúng ta đi sâu vào khám phá. Hãy cùng thử tài quan sát và khả năng "đếm chữ" của bạn với một câu đố tiếng Việt đầy hóc búa nhưng cũng không kém phần hấp dẫn: "Bạn có biết từ nào trong tiếng Việt mà lại chứa đến bốn chữ 'A' không?". >> Xem đáp án

