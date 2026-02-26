Chỉ cần thêm hoặc bỏ một dấu huyền, ý nghĩa của từ thay đổi hoàn toàn nhưng sức hấp dẫn thì vẫn giữ nguyên.

Tiếng Việt có hệ thống dấu thanh phong phú, chỉ một nét nhỏ cũng có thể làm đổi nghĩa cả một từ. Câu đố hôm nay nghe qua tưởng đơn giản nhưng lại khiến nhiều người phải suy nghĩ khá lâu: Từ nào thêm hay bỏ dấu huyền đều khiến mọi người mê mệt?

Từ nào thêm hay bỏ dấu huyền đều khiến mọi người mê mệt? Ảnh minh họa.

Thử tưởng tượng một từ không dấu huyền đã đủ làm bao người say mê, nhưng khi thêm dấu huyền vào thì sức hút lại chuyển sang một kiểu khác. Điều thú vị nằm ở chỗ cả hai phiên bản đều rất "quyền lực" theo cách riêng của mình. Người thì mê vì mộng mơ, người lại mê vì thực tế.

>> Từ tiếng Việt nào có 100 dấu hỏi?

Đây không chỉ là câu hỏi vui mà còn cho thấy sự tinh tế và giàu hình ảnh của tiếng Việt. Bạn đã nghĩ ra đáp án chưa, hay vẫn đang phân vân giữa rất nhiều khả năng?

>> Xem đáp án

Hi