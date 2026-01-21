Đố bạn biết đây là chữ gì?

Mọi chi tiết trong hình đều là "hint trá hình", nhìn nhẹ nhàng vậy thôi chứ ghép lại không khéo là… bí liền.

Nhìn bức hình này là thấy không khí dịu dàng lan tỏa liền, kiểu yên bình tới mức chỉ muốn... ngủ ké một giấc. Nhân vật chính đang say giấc nồng, gương mặt thư thái, xung quanh là ánh sáng mơ màng như trong truyện cổ tích. Bên cạnh đó lại xuất hiện một cuộn giấy ghi bài thơ quen thuộc, đọc lên là thấy cả một trời văn học ùa về.

Thoạt nhìn tưởng đây là ảnh minh họa cho giờ Văn, nhưng khoan vội nghiêm túc, vì đây là một câu đố từ tiếng Việt chính hiệu. Gợi ý đã bật sẵn: từ cần tìm bắt đầu bằng chữ T, còn lại là do bạn vận dụng trí nhớ và trí tưởng tượng.

>> Cái gì đầy lỗ nhưng vẫn giữ được nước?

Câu đố này không cần suy luận căng não, chỉ cần tinh ý một chút và thả lỏng đầu óc là ra đáp án. Phù hợp chơi lúc giải lao, trước giờ ngủ, hoặc khi cần một phút "chill" cho tâm hồn. Bạn đã đoán ra từ tiếng Việt nào ẩn sau giấc mơ này chưa?

>> Đáp án

Mộc Trà