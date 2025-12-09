Chữ gì để nguyên nằm trên trời, bỏ đầu nằm trong miệng?

Một câu đố dân gian tưởng dễ mà khó, nghe qua tưởng vô lý nhưng càng nghĩ càng thấy thú vị.

Câu đố tiếng Việt luôn có sức hút đặc biệt nhờ cách chơi chữ tinh tế và đầy bất ngờ. Với câu đố "Để nguyên nằm trên trời, bỏ đầu nằm trong miệng", nhiều người nghe qua lần đầu thường phải suy nghĩ khá lâu.

Khi giữ nguyên, chữ này gợi đến một vị trí rất cao, thậm chí là nằm trên trời. Nhưng khi bỏ phần đầu đi, nó lại nằm gọn trong miệng. Chính sự thay đổi tinh tế này tạo nên cú xoay đầy thú vị trong việc chơi chữ.

Ảnh minh họa.

Câu đố không chỉ thử trí thông minh mà còn thử cả khả năng suy luận linh hoạt của người giải. Những câu đố kiểu như vậy giúp ta cảm nhận sự phong phú của tiếng Việt và cách mà chỉ một chữ thôi cũng có thể tạo nên nhiều tầng ý nghĩa. Nếu bạn yêu thích các câu hỏi mẹo mang tính ngôn ngữ, thì chắc chắn đây sẽ là câu đố khiến bạn "đã cái đầu". Và giờ thì, bạn đã nghĩ ra đáp án chưa?

