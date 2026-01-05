Chim gì có cánh, không biết bay nhưng bơi rất giỏi?

Con chim này có đủ cánh, đủ lông, nhưng lại “từ chối bầu trời” để chinh phục mặt nước, bạn đoán ra là loài chim nào chưa?

Có một loài chim nghe tên rất quen nhưng hành xử lại chẳng giống chim chút nào. Nó có cánh đàng hoàng, lông vũ đầy đủ, nhìn xa ai cũng tưởng chuẩn bị bay vút lên trời. Thế nhưng khi bạn chờ mãi mà vẫn không thấy nó cất cánh, thì bất ngờ lại phát hiện nó lao xuống nước nhanh như tàu ngầm.

Chim gì có cánh, không bay nhưng bơi rất giỏi? Ảnh minh họa.

Loài chim này không hề vụng về, ngược lại còn bơi lội cực kỳ điêu luyện. Mỗi cú lặn trông vừa dứt khoát vừa đáng yêu, khiến người xem chỉ muốn bật cười. Có lúc nhìn nó lạch bạch trên bờ trông hơi ngốc nghếch, nhưng xuống nước là như biến thành sinh vật khác.

Càng nghĩ càng thấy buồn cười vì đúng là thiên nhiên luôn biết cách trêu ngươi trí tưởng tượng của con người. Một con chim mà kỹ năng bơi lội lại vượt xa khả năng bay, nghe thôi đã thấy hài hước rồi. Chính sự trái khoáy đó khiến câu đố này trở nên thú vị và dễ gây nhầm lẫn. Nếu không quen thuộc, rất nhiều người sẽ phải đoán tới đoán lui mới nhận ra đáp án hợp lý.

