Cây gì có quả nhưng không hoa, không lá, không cành?

Một “cái cây” có quả hẳn hoi nhưng lại chẳng hề có hoa, không lá, cũng chẳng có cành... bạn có đoán ra đó là gì không?

Trong thế giới tự nhiên, đã là cây thì phải có thân, có lá, có hoa rồi mới kết quả, đó gần như là điều ai cũng mặc định. Thế nhưng câu đố này lại đưa ra một "cái cây" hoàn toàn đi ngược lại quy luật ấy. Nó có quả rõ ràng, thậm chí còn xuất hiện quen thuộc trong đời sống hằng ngày, nhưng tìm mãi cũng không thấy nổi một chiếc lá hay nhánh cành nào.

Cây gì có quả nhưng không hoa, không lá, không cành? Ảnh minh họa.

Chính sự phi lý này khiến người nghe dễ rơi vào bẫy suy nghĩ theo hướng thực vật học. Càng cố liên tưởng đến các loài cây lạ trong rừng sâu hay trên sa mạc, bạn càng đi xa đáp án thực sự.

Bí mật nằm ở cách hiểu chữ "cây" theo một nghĩa khác, không phải nghĩa sinh học thông thường. Đây là kiểu câu đố mẹo đánh vào thói quen tư duy một chiều, buộc người nghe phải "bẻ lái" suy nghĩ đúng lúc. Bạn đã tìm ra lời giải chưa, hay vẫn đang mải miết đi tìm một loài cây không tồn tại?

