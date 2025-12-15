Cái gì không thể cắt đứt, bứt rời, đốt cháy hay làm khô?

Bạn có đoán trúng “vật” đặc biệt này - thứ không lưỡi dao nào cắt được, không ngọn lửa nào đốt nổi, cũng chẳng thể làm khô hay tách rời.

Có những câu đố không chỉ đánh đố trí tuệ, mà còn khiến người nghe phải bật cười vì sự tinh tế trong cách chơi chữ. Câu đố "Vật gì không thể cắt đứt, bứt rời, đốt cháy hay làm khô?" chính là một ví dụ thú vị như thế.

Thoạt nghe, ai cũng nghĩ đến một vật thể rất bền chắc, thậm chí liên tưởng đến kim loại hay vật dụng siêu bền. Nhưng thật ra, đáp án lại nằm ở điều quen thuộc hơn nhiều, và bạn gặp nó mỗi ngày.

Ảnh minh họa.

Điều hay là dù bạn có dùng kéo, dùng lửa hay dùng sức mạnh, cũng hoàn toàn vô ích với "vật" này. Hãy thử dành vài giây để tự mình đoán xem đó là gì. Và khi biết đáp án, chắc chắn bạn sẽ bật cười vì sự đơn giản nhưng đầy tinh tế của câu đố này. Bạn đã sẵn sàng thử sức chưa?

>> Xem đáp án

