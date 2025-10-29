Nghe qua thấy vô lý, nhưng khi hiểu ra rồi thì ai nấy đều phải thốt lên: “Trời ơi, đúng là chơi chữ đỉnh cao của tiếng Việt!”.

Nếu bạn là fan của những câu đố mẹo logic pha chút dí dỏm, thì chắc chắn bạn sẽ thích thú với câu hỏi: "Cái gì đi thì đứng, đứng thì ngã?". Nghe có vẻ nghịch lý, vì làm sao "đi" lại "đứng", còn "đứng" lại "ngã" được? Nhưng chính sự mâu thuẫn ấy mới là "mồi câu" khiến người nghe tò mò, muốn tìm ra đáp án ngay lập tức.

Cái gì đi thì đứng, đứng thì ngã? Ảnh minh họa.

Không cần kiến thức cao siêu, chỉ cần một chút tinh tế và khả năng suy nghĩ theo "chiều ngược" – bạn sẽ nhận ra câu đố này thông minh đến mức đáng yêu. Cái hay là ở chỗ nó khiến bạn phải tưởng tượng, phải bật ra tiếng cười khi thấy... hóa ra mình đã hiểu sai hướng từ đầu! Đây là dạng câu đố cực thú vị để khuấy động không khí trong các buổi gặp gỡ bạn bè, vừa vui vừa "kích não" nhẹ nhàng.

