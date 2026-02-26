Người IQ cao vượt thử thách que diêm này trong 5 giây, còn bạn?

Đây là bài test độ nhanh trí, càng nhìn lâu càng dễ bị "rối não", nên đôi khi phải… nhìn kiểu lơ đãng mới ra đáp án.

Thoạt nhìn, phép tính này sai rõ như ban ngày, kiểu không cần học toán cũng thấy "có gì đó sai sai". Nhưng khoan vội chê, vì chỉ cần một cú "nhích nhẹ" thôi là mọi thứ sẽ quay xe cực mượt. Một que diêm nhỏ xíu, tưởng vô tri mà lại là "nhân vật chính" cứu cả bài toán.

Cái hay của câu đố này là đánh lừa thị giác, khiến bạn cứ chăm chăm nhìn theo hướng quen thuộc. Nhưng đời mà, đôi khi chỉ cần nghĩ lệch một tí là thấy chân lý ngay. Có người nhìn 3 giây là ra, có người ngồi 3 phút vẫn "đứng hình mất 5 giây".

Nào, sẵn sàng chưa? Thử xem bạn thuộc team "não nhanh như điện" hay team "cần thêm thời gian suy ngẫm" nhé!

>> Đáp án

