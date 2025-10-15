Di chuyển que diêm nào để biến phép tính sai thành đúng?

Đây là kiểu câu đố vừa khiến bạn cười khúc khích, vừa khiến não phải "xoắn nhẹ" như mỳ Ý.

Một buổi sáng đẹp trời, bạn nghĩ chẳng có gì làm khó được mình? Ok, thử câu đố này xem! Trên ảnh là phép tính 15 + 9 = 16, nghe thôi đã thấy "sai từ cái nhìn đầu tiên". Nhưng khoan, vì chỉ cần di chuyển đúng 1 que diêm, bạn có thể biến điều bất khả thi thành sự thật!

Ai tìm ra đáp án nhanh thì xin chúc mừng - bạn chính là "thánh logic của năm"! Còn nếu vẫn đang loay hoay... thì đừng vội bỏ cuộc, vì đôi khi câu trả lời đơn giản đến mức "ngớ người" luôn đó.

Cùng thử xem bạn có nằm trong top 1% người "soi que diêm ra chân lý" không nhé!

Di chuyển que diêm không chỉ giúp rèn luyện khả năng quan sát và suy luận mà còn mang lại những giây phút giải trí sảng khoái cho mọi lứa tuổi. Giờ thì, hãy chuẩn bị tinh thần và tập trung hết sức nhé. Dưới đây là câu đố di chuyển que diêm dành cho bạn:

Bạn đã sẵn sàng khám phá đáp án chưa? Hãy xem liệu suy luận của bạn có trùng khớp với lời giải của chúng tôi không nhé

