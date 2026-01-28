Di chuyển 3 que diêm nào để có 4 hình tam giác bằng nhau?

Nghe thì dễ, nhưng khi bắt tay vào làm, não bắt đầu nóng dần đều.

Nhìn hình này, ai cũng nghĩ trong bụng: "Ủa, có mấy que diêm mà làm gì căng?". Nhưng khoan, đời không đơn giản như bạn nghĩ đâu nha. Trước mắt bạn là các hình tam giác được xếp ngay ngắn, tưởng chừng đã ổn áp rồi. Nhiệm vụ nghe qua rất nhẹ nhàng: chỉ cần di chuyển đúng 3 que diêm để tạo ra 4 hình tam giác bằng nhau.

Lưu ý, người giải chỉ được phép di chuyển 3 que diêm, không vứt, bẻ gãy hay xếp chồng diêm lên nhau.

Di chuyển ít quá thì không đủ, mà sai một ly là đi luôn cả bố cục. Câu đố này không đòi hỏi toán cao siêu, chỉ cần một chút tinh ý và khả năng "bẻ góc nhìn". Càng nhìn lâu càng thấy... mọi cách đều sai.

Đây là kiểu câu đố sinh ra để thử thách sự linh hoạt trong tư duy, rất hợp để giải trí lúc rảnh hoặc đấu trí cùng hội bạn thân. Giờ thì câu hỏi là: bạn có tìm ra cách di chuyển 3 que diêm để tạo đủ 4 tam giác bằng nhau không? Chúc bạn không... gãi đầu quá lâu nha.

>> Xem đáp án

Mộc Trà