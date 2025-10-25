Di chuyển 1 que diêm, đảo ngược thế cờ

Đây không chỉ là bài test IQ đâu, mà còn là bài test độ tinh mắt và khả năng xoay chuyển tình huống chuẩn dân "tháo vát trong toán học".

Phép toán nhìn tưởng "đi vào lòng đất", 12 trừ 21 mà ra 9 thì chắc chỉ có trong... giấc mơ của học sinh yếu Toán! Nhưng khoan, đừng vội cười! Bởi chỉ cần di chuyển duy nhất một que diêm, bạn có thể cứu cả bài toán, làm nên kỳ tích logic luôn đó. Cẩn thận nha, nhìn lâu dễ rối não, nhưng khi tìm ra đáp án thì phê không khác gì trúng số! Có người mất 3 phút, có người mất 30 phút, còn có người... bỏ luôn vì que diêm "không nghe lời".

Đây là câu đố khiến dân mạng tranh luận không ngớt: "Ủa, sao lại đúng được hay vậy?" Một thử thách nhỏ, nhưng khiến ai cũng phải "cười ra nước mắt" vì tưởng dễ mà không dễ. Giờ thì đến lượt bạn đó - chỉ một que diêm thôi, bạn có dám thử? Biết đâu đáp án lại khiến bạn thốt lên: "Ơ kìa, hóa ra Toán cũng vui phết!" Chuẩn bị tinh thần, bật não lên, và cùng thử "phép màu que diêm" nào!

Di chuyển que diêm không chỉ giúp rèn luyện khả năng quan sát và suy luận mà còn mang lại những giây phút giải trí sảng khoái cho mọi lứa tuổi. Giờ thì, hãy chuẩn bị tinh thần và tập trung hết sức nhé. Dưới đây là câu đố di chuyển que diêm dành cho bạn

Bạn đã sẵn sàng khám phá đáp án chưa? Hãy xem liệu suy luận của bạn có trùng khớp với lời giải của chúng tôi không nhé

>> Xem đáp án

Mộc Trà