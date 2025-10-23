Chỉ di chuyển 1 que diêm, bạn có giải đúng phép tính này không?

Đây là cơ hội chứng minh! Còn nếu vẫn chưa ra đáp án, cứ bình tĩnh, vì đôi khi "sai một que diêm, đi luôn cả buổi chiều".

Đây là một trong những bài toán "vui thì ít mà tức thì nhiều" khiến dân mạng phải vò đầu bứt tai. Phép tính nhìn tưởng đơn giản "14 + 2 = 19" nhưng oái oăm ở chỗ nó... sai toét! Nhiệm vụ của bạn: chỉ di chuyển đúng 1 que diêm thôi, không thêm, không bớt, mà phải làm sao cho phép tính này trở nên đúng!

Nghe thì dễ như ăn kẹo, nhưng đến khi bắt tay vào lại thấy não mình như "đang bảo trì tạm thời". Có người nhìn 5 phút không ra, có người lại sáng mắt sau đúng 3 giây nên đây cũng là cơ hội để kiểm tra độ "nhạy bén" của bộ não và khả năng quan sát cực đỉnh đó nha!

Vậy thì... bạn có đủ "lửa" để giải câu đố này không? Comment đáp án của bạn bên dưới biết đâu bạn chính là người khiến dân mạng phải trầm trồ "Ơ kìa, sao mình không nghĩ ra nhỉ!"

Bạn đã sẵn sàng khám phá đáp án chưa? Hãy xem liệu suy luận của bạn có trùng khớp với lời giải của chúng tôi không nhé

Mộc Trà