Câu đố que diêm: Ai tinh mắt là giải được ngay

Nhìn thoáng qua, phép tính này trông sai rõ ràng, sai từ trong trứng sai ra luôn. Nhưng khoan vội lắc đầu, vì mọi chuyện chưa hẳn đã hết hy vọng đâu. Chỉ cần di chuyển đúng 1 que diêm, phép tính tưởng chừng vô lý này sẽ quay xe ngoạn mục. Nghe thì đơn giản, nhưng làm mới thấy não bắt đầu "xoắn nhẹ".

Đây là kiểu câu đố nhìn thì dễ, nhưng càng nhìn lâu càng thấy... nghi ngờ chính mình. Có người mất 10 giây là ra, có người 10 phút vẫn chưa hiểu vì sao sai mà lại đúng được. Điểm thú vị nằm ở chỗ: không cần kiến thức cao siêu, chỉ cần tinh mắt và chịu suy nghĩ lệch một chút. Câu đố này rất hợp để giải lao giữa giờ làm việc hoặc thử thách hội bạn thân xem ai nhanh trí hơn. Đảm bảo vừa chơi vừa cười, thua cũng không cay, thắng thì hơi tự hào nhẹ. Giờ thì câu hỏi là: bạn có tìm ra que diêm "định mệnh" đó không?

Mộc Trà