Bài toán '13 + 2 = 14' khiến cả mạng xã hội xoắn não

Nghe hấp dẫn chưa? Một que diêm bé xíu thôi mà đủ khiến dân mạng "cháy não" cãi nhau suốt cả buổi chiều!

Nhìn thì tưởng dễ, mà lại dễ... sai đấy nha. Phép tính "13 + 2 = 14" rõ ràng là sai, nhưng chỉ cần di chuyển đúng 1 que diêm, bạn có thể biến nó thành phép tính đúng hoàn hảo. Có người thì bảo đổi dấu "+" thành "-", thậm chí có bạn còn nghi ngờ... que diêm bị dán sai chỗ.

Thử nhìn kỹ một chút, biết đâu bạn sẽ thấy "cú lừa" quen thuộc của những câu đố logic - nơi mà chỉ cần đổi góc nhìn, đáp án hiện ra liền Đừng để que diêm bé nhỏ đánh bại bạn nha: bình tĩnh, ngẫm chậm một tí, bạn sẽ thấy mình thông minh hơn mình nghĩ đó.

Cảnh báo nhẹ: ai giải được trong 10 giây thì nên cân nhắc thi "Siêu trí tuệ Việt Nam" luôn cho nóng.

Di chuyển que diêm không chỉ giúp rèn luyện khả năng quan sát và suy luận mà còn mang lại những giây phút giải trí sảng khoái cho mọi lứa tuổi. Giờ thì, hãy chuẩn bị tinh thần và tập trung hết sức nhé. Dưới đây là câu đố di chuyển que diêm dành cho bạn

Bạn đã sẵn sàng khám phá đáp án chưa? Hãy xem liệu suy luận của bạn có trùng khớp với lời giải của chúng tôi không nhé

Mộc Trà