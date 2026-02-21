'1 + 6 = 8' xoay que diêm nào để phép tính đúng?

Đây không phải bài toán làm đau đầu, mà là trò chơi nhỏ giúp đầu óc "tập gym" nhẹ nhàng.

Bài toán que diêm này nhìn qua thì đơn giản như đang đếm ngón tay, nhưng ai lao vào mới biết... não phải "khởi động full công suất". Chỉ với vài que diêm xếp thành phép tính, tưởng đâu đúng sai rõ ràng, ai ngờ lại sai một cách rất tự tin. Nhiệm vụ cực kỳ ngắn gọn: chỉ cần di chuyển đúng một que diêm là mọi thứ sẽ trở nên hợp lý. Nghe dễ như ăn kẹo, nhưng đến lúc làm thì nhiều người lại đứng hình vài nhịp.

Cái hay của câu đố nằm ở chỗ đáp án luôn ở ngay trước mắt, chỉ là mắt thấy mà đầu chưa chịu tin. Có người xoay điện thoại, có người nheo mắt, có người thậm chí... nghiêng đầu 45 độ hy vọng não tự động thông minh hơn. Khi tìm ra lời giải, cảm giác sung sướng cứ như vừa mở đúng mật mã két sắt bí mật.

Một que diêm bé xíu nhưng quyền lực ngang "trùm cuối", chỉ cần nhúc nhích một chút là cả phép tính đổi đời. Vui vẻ, nhanh gọn, không áp lực - đúng chuẩn món ăn tinh thần giải trí cho những phút rảnh rỗi. Ai giải ra sớm thì tự hào, ai chưa ra thì... có thêm lý do để cười và thử lại lần hai.

>> Đáp án

Mộc Trà