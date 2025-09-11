Tại sao nhiều người thấy thương cô bé sau khi xem ảnh?

Bạn có thể nhận ra điểm đáng thương ở cô bé hay chỉ là một trò đánh lừa thị giác?

Thoạt nhìn, bức ảnh này có thể khiến nhiều người giật mình và lầm tưởng rằng cô bé trong hình vô cùng đáng thương với đôi chân khẳng khiu, gầy trơ xương. Tỷ lệ cơ thể mất cân đối cùng hình ảnh đôi chân nhỏ bé khiến ai cũng nghĩ rằng bé đang phải chịu đựng bệnh tật hoặc suy dinh dưỡng nặng nề. Cảm giác thương xót lập tức dâng lên trong lòng người xem.

Bức ảnh không chỉ thú vị ở sự đánh lừa đôi mắt, mà còn gợi nhắc chúng ta rằng: đôi khi, cái nhìn ban đầu chưa chắc đã phản ánh đúng sự thật. Trong cuộc sống cũng vậy, có những điều nếu chỉ nhìn hời hợt sẽ dễ đưa đến nhận định sai lầm.

Hãy bắt đầu thử thách của bạn ngay bây giờ. Bạn có sẵn sàng để chứng minh rằng mình có một "đôi mắt thần" không?

Bạn đã sẵn sàng để xem kết quả chưa? Sau khi đã vận dụng hết khả năng quan sát và sự tinh mắt của mình, giờ là lúc để kiểm tra xem liệu bạn có bỏ sót chi tiết nào không. Và đây chính là đáp án.

>> Xem đáp án

Mộc Trà