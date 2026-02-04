Số 95 đang ẩn mình ở đâu giữa rừng ký tự?

Trò chơi nhỏ này không chỉ giúp thư giãn đầu óc sau giờ làm việc mà còn là bài kiểm tra "độ tinh anh" của đôi mắt.

Bức ảnh này thoạt nhìn giống như một "khu rừng xanh mướt" toàn những ký tự na ná nhau, nhìn lâu có khi... hoa cả mắt. Thế nhưng đừng vội lướt qua, bởi đâu đó trong mê cung thị giác ấy đang có một "kẻ lạc loài" mang tên số 95 đang lén lút ẩn mình. Nhiệm vụ của bạn đơn giản thôi: mở to mắt, hít một hơi thật sâu và bắt đầu cuộc săn tìm đầy tính giải trí.

Trò chơi nhỏ này không chỉ giúp thư giãn đầu óc sau giờ làm việc mà còn là bài kiểm tra "độ tinh anh" của đôi mắt cực kỳ vui nhộn. Có người nhìn 3 giây là thấy, có người nhìn 3 phút vẫn... thấy toàn màu xanh. Điều thú vị là càng tập trung thì càng dễ... lạc trôi giữa các ký tự giống hệt nhau.

>> Đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)