Nhiều người không biết có bao nhiêu con rùa, còn bạn?

Đây không chỉ là trò chơi đếm số bình thường, mà còn là bài test độ tập trung và sự tinh mắt cực mạnh.

Nhìn bức ảnh thôi là thấy "vũ trụ rùa" bùng nổ rồi đó nha! Trước mặt bạn là cả một gia đình rùa đông đúc, từ rùa mẹ, rùa bố cho tới mấy bé rùa mini đáng yêu đang "quẩy" trên lưng nhau. Nhìn thoáng thì tưởng dễ, nhưng đếm kỹ lại mới thấy não bắt đầu hơi "lag", vì rùa chồng rùa, rùa ẩn rùa, nhìn riết mà thấy... hoa mắt luôn.

Ai mà đếm đúng ngay từ lần đầu thì xin chúc mừng, bạn sinh ra để làm "cao thủ toán học phiên bản đáng yêu". Còn ai đếm tới đếm lui vẫn thiếu một bé rùa thì cũng đừng buồn, vì trò này sinh ra là để đánh đố mà. Vừa chơi vừa cười, vừa căng não nhẹ nhưng vẫn chill - đúng kiểu giải trí cuối ngày cho đỡ stress. Chuẩn bị đếm chưa? Đừng vội tự tin nha, vì đôi khi bé rùa nhỏ nhất mới là "trùm cuối".

Rồi, đến lúc thử xem mắt bạn tinh đến đâu nha!

Mộc Trà (theo jagranjosh)