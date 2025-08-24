IQ cao mới thấy chú châu chấu ẩn náu trong vài giây

Hòa mình vào môi trường xung quanh, chú châu chấu ẩn mình thách thức thị giác của bạn, liệu bạn có thể vượt qua thử thách này?

Bức ảnh này chụp cận cảnh một thảm thực vật dày đặc, chủ yếu là cỏ và các loại cây thân thảo có lá to bản. Màu xanh tươi sáng của lá cây và cọng cỏ là tông màu chủ đạo, tạo cảm giác về sự sống và sự tươi mới của thiên nhiên. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống làm nổi bật các sắc thái khác nhau của màu xanh lá cây, từ màu xanh đậm ở những chiếc lá nằm trong bóng râm đến màu xanh nhạt hơn, lấp lánh dưới ánh nắng.

Bề mặt ảnh có nhiều kết cấu phức tạp: những chiếc lá to bản với gân lá rõ nét nằm xen lẫn với những cọng cỏ dài và mảnh. Thoạt nhìn, bức ảnh trông giống như một bức tranh trừu tượng của thiên nhiên, nhưng cũng giống như bức ảnh tìm con vật khác, bức ảnh này là một ví dụ tuyệt vời về sự ngụy trang trong thế giới động vật. Và nhiệm vụ của bạn hôm nay là tìm xem con châu chấu ẩn náu ở đâu trong ảnh.

Theo (Jagran Josh)