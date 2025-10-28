Con voi to thế mà vẫn bị 'tàng hình', bạn thấy không?

Bức tranh này chính là bài test thị giác huyền thoại, khiến hàng nghìn người soi kỹ từng centimet mà vẫn bó tay.

Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ đây là hình một quý ông đang chuẩn bị đi diễn xiếc với chiếc kèn trong tay. Nhưng chớ vội tin vào mắt mình, vì ẩn sâu trong từng đường nét lại có một bí ẩn to như... con voi! Người xem lần đầu chắc sẽ kiểu: "Ơ kìa, con voi đâu?!" và rồi nhìn mãi vẫn không thấy gì ngoài cái mũi nhọn và đôi giày bóng loáng.

Có người bảo: "Tôi thấy rồi!", có người lại thề thốt: "Không, đây là lừa đảo nghệ thuật!" Thật ra con voi vẫn ở đó thôi, chỉ là nó đang "ngụy trang" cực khéo léo trong từng chi tiết mà mắt thường dễ bỏ qua. Nếu bạn tinh mắt, chỉ cần thay đổi góc nhìn một chút là sẽ "ồ" lên ngay! Còn nếu không thấy, đừng lo - bạn vẫn là người bình thường, chỉ là con voi này hơi quá khéo thôi!

Nào, thử soi lại lần nữa xem, con voi đang ở đâu nhỉ?

Mộc Trà (theo jagranjosh)