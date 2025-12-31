Con vẹt đang ẩn mình ở đâu trong ảnh?

Ai tinh mắt, kiên nhẫn và sống chậm chút xíu là kiểu gì cũng phát hiện ra ngay.

Nhìn tấm ảnh này tưởng đơn giản nhưng không hề nha. Một màu xanh mướt mắt, yên bình như bài hát thiếu nhi... nhưng thực ra là đang giấu một nhân vật bí ẩn! Ở đâu đó giữa đám cành và lá, có một "anh vẹt" đang cosplay ninja, ngụy trang đỉnh cao tới mức con mắt người thường hơi khó bắt kịp luôn.

Nhìn lần đầu thì thấy toàn màu xanh, nhìn lần hai vẫn... xanh, nhìn lần ba bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình. Đúng chuẩn dạng câu đố khiến não hoạt động mà tâm trạng vẫn như đang picnic dưới tán cây. Con vẹt như kiểu đang ngồi cười thầm: "Thử thách nhẹ thôi mà sao mấy bạn hoang mang dữ vậy?".

Còn nếu nhìn hoài không thấy thì cũng không sao, coi như thư giãn mắt, hít hà chút "không khí xanh" cho đời bớt căng thẳng. Rồi, thử xem bạn thuộc team "nhìn phát thấy liền" hay team "nhìn 10 phút vẫn không biết con vẹt ở đâu" nha!

>> Xem đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)