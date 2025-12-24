Bạn đếm được hết bao nhiêu chú cáo đang ẩn mình?

Đây không chỉ là câu đố vui, mà còn là thử thách độ tinh tường, kiên nhẫn và khả năng "soi từng chiếc lá" của bạn.

Một chú cáo ngồi giữa bức tranh, nhìn chúng ta với ánh mắt "hiền hòa nhưng đầy mưu mẹo", còn xung quanh là cả một "gia phả họ cáo" ẩn mình khắp nơi trong các tán lá. Ai mà tưởng đơn giản thì coi chừng bị "troll thị giác", vì càng nhìn càng thấy thêm, nhìn lâu quá thì bắt đầu nghi ngờ cuộc đời luôn.

Mỗi chiếc đầu cáo như đang trốn tìm, chỉ chờ bạn phát hiện để "ồ" lên một cái cho đúng điệu. Nhìn qua tưởng dễ, nhìn kỹ mới thấy não mình... vận động mạnh mẽ như đi gym. Thử rủ thêm bạn bè cùng tham gia, xem ai mới là "thánh tinh mắt" thật sự nhé.

Chuẩn bị tinh thần, hít thở đều, zoom đôi mắt lên, vì số lượng cáo trong tranh không hề ít đâu nha. Rồi xem thử bạn tìm được bao nhiêu con cáo và có tự tin tuyên bố: "Tôi thuộc team mắt 10/10" không nè!

>> Xem đáp án

Mộc Trà (theo jagranjosh)