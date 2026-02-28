Tỉnh nào nước ta hiện nay hội tụ cả hai yếu tố: giáp biển và đồng thời có đường biên giới quốc tế trên bộ với hai nước láng giềng.

Địa lý Việt Nam vốn đa dạng và nhiều điều bất ngờ, nhưng câu đố này chắc chắn sẽ khiến bạn phải dừng lại vài phút suy nghĩ. Một tỉnh hoặc thành phố vừa có bờ biển trải dài đón gió đại dương, vừa có đường biên giới trên bộ tiếp giáp cùng lúc hai quốc gia khác nghe có vẻ rất hiếm. Nhiều người sẽ lập tức nghĩ đến các tỉnh miền Trung vì có biển, trong khi người khác lại nghiêng về khu vực miền núi phía Bắc vì có đường biên giới. Tuy nhiên, để hội đủ cả hai điều kiện cùng lúc lại không hề đơn giản.

Tỉnh nào vừa giáp biển, vừa có biên giới trên bộ với hai quốc gia? Ảnh minh họa.

Chính sự kết hợp tưởng như "khó xảy ra" này khiến câu hỏi trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Bạn hãy thử loại trừ dần từng khu vực, từng tỉnh thành và xem cái tên nào thực sự thỏa mãn đầy đủ hai yếu tố trên. Liệu trực giác của bạn có đủ chính xác để tìm ra đáp án ngay từ lần đoán đầu tiên?

