Cậu bé lái xe máy điện gây tai nạn rồi bỏ đi

Hà NộiKhông đội mũ bảo hiểm, chuyển hướng đột ngột, cậu bé đi xe máy điện va vào xe máy khác khiến hai người ngã ra đường, hôm 20/8 tại Tôn Đức Thắng.

Xô ngã hai người đi xe máy, cậu bé phóng xe điện bỏ đi Video: Phan Hải

Tình huống giao thông: Trời mưa, tầm nhìn hạn chế, một cậu bé điều khiển xe máy điện không đội mũ bảo hiểm đột ngột chuyển hướng không có tín hiệu xin đường. Xe của cậu bé va chạm với xe máy khiến hai người trên chiếc xe này ngã lăn ra đường. Cậu bé thản nhiên bỏ đi trong khi người đi đường dừng xe trợ giúp hai nạn nhân.

Kỹ năng lái xe: Người đi xe máy và xe điện bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm, ngoài ra khi chuyển hướng cần có tín hiệu xin đường và chỉ di chuyển khi đảm bảo an toàn. Đặc biệt, khi gây ra tai nạn lái xe cần trợ giúp nạn nhân.

Nghị định 168/2024 người điều khiển xe máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ bảo hiểm sẽ bị phạt 400.000-600.000 đồng. Cũng theo Nghị định này người đi xe máy, xe điện không bật xi nhan khi chuyển hướng có thể bị phạt tiền 600.000-800.000 đồng. Nếu hành vi này gây tai nạn giao thông, mức phạt có thể lên đến 14 triệu đồng và người điều khiển xe còn bị trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Nguyên Vũ