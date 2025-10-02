Cậu bé khỏa thân trên bìa album 34 năm trước kiện ban nhạc Nirvana

MỹSpencer Elden được chụp ảnh đang bơi đưa lên bìa album năm 1991 khi còn là cậu bé 4 tháng tuổi, đã kiện ban nhạc Nirvana hai lần, cho rằng đó là hành vi lạm dụng tình dục trẻ em.

Spencer Elden mới 4 tháng tuổi khi được một người bạn của gia đình chụp ảnh vào năm 1991, lúc đó đang khỏa thân trôi nổi trong hồ bơi.

Bức ảnh đã được sử dụng vào năm đó cho bìa album "Nevermind", album thứ hai quan trọng của ban nhạc huyền thoại Nirvana, giúp định hình Thế hệ X và đưa ban nhạc đến từ Seattle này trở nên nổi tiếng quốc tế.

Spencer Elden cầm bìa album huyền thoại "Nevermind" của ban nhạc Nirvana, sử dụng hình ảnh của chính anh khi mới 4 tháng tuổi. Ảnh: NYT

Trong những thập kỷ tiếp theo, cậu bé Spencer Elden đã ăn mừng vai trò của mình trong bìa album kinh điển này, tái hiện lại khoảnh khắc kỷ niệm 10, 17, 20 và 25 năm phát hành album, mặc dù đã không còn khỏa thân như bìa album đầu.

"Thật tuyệt nhưng cũng thật kỳ lạ khi được là một phần của điều gì đó quan trọng đến mức tôi thậm chí còn không nhớ", anh chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với tờ The New York Post năm 2016, trong đó anh tạo dáng cầm bìa album ở tuổi 25.

Tuy nhiên, giờ đây, Spencer Elden đã 34 tuổi, lần thứ hai đệ đơn kiện liên bang chống lại ban nhạc Nirvana, gồm 2 nam ca sĩ còn sống và vợ góa của ca sĩ quá cố Kurt Cobain, cùng 12 bên liên quan. Anh yêu cầu mỗi người bồi thường mình 150.000 USD.

Nguyên đơn khẳng định mình là nạn nhân của nạn bóc lột tình dục trẻ em và ảnh bìa là hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em. Spencer Elden cáo buộc các cá nhân trên cùng hãng phát hành album "Nevermind" đã hưởng lợi từ hình ảnh khỏa thân của anh. Đây là một trong những đĩa nhạc bán chạy nhất mọi thời đại, với ít nhất 30 triệu bản được bán ra trên toàn thế giới.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh cũng bị kiện. Ông cho hay bức ảnh được chọn từ hàng chục bức ảnh trẻ sơ sinh mà ông chụp cho bìa album. Cha mẹ cậu đã được trả 200 USD. Sau đó bức ảnh được chỉnh sửa để có cảnh em bé đang đuổi theo một đồng USD, lủng lẳng trên lưỡi câu.

Khỏa thân nghệ thuật hay khỏa thân khiêu dâm?

Mary Graw Leary, giáo sư tại Trường Luật Columbus thuộc Đại học Công giáo Hoa Kỳ, cho biết vụ kiện này không phải là một vụ án khiêu dâm trẻ em thông thường.

"Chỉ riêng việc trẻ em khỏa thân không phải là định nghĩa của khiêu dâm. Nội dung khiêu dâm trẻ em điển hình đang được cơ quan thực thi pháp luật phát hiện và truy tố tại tòa án và xác định có thể mang tính bạo lực", bà nói.

Giáo sư Graw Leary nói luật liên bang có những yếu tố cho phép thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn xác định xem ảnh chụp trẻ vị thành niên có "cấu thành hành vi phô bày bộ phận sinh dục một cách khiêu dâm" hay không, bao gồm cả việc liệu chúng có phải là điểm chính của bức ảnh hay không.

Năm 2022, Spencer Elden từng khởi kiện một lần và bị bác, song cấp phúc thẩm đảo ngược phán quyết, trao quyền cho anh được khởi kiện. Vừa qua anh tiếp tục khởi kiện song hôm nay, 2/10, thẩm phán liên bang tiếp tục bác bỏ vụ kiện sau khi nhận thấy không có bồi thẩm đoàn nào coi bức ảnh này là khiêu dâm, The Guardian đưa tin.

Thẩm phán cho biết: "Ngoài việc nguyên đơn khỏa thân trên bìa album, không có gì có thể đưa hình ảnh này vào phạm vi của luật khiêu dâm trẻ em", thay vào đó, so sánh nó với "bức ảnh gia đình chụp một đứa trẻ khỏa thân đang tắm".

Ban nhạc Nirvana. Ảnh: Impericon

Luật sư của Nirvana cho biết "rất vui mừng khi tòa án đã kết thúc vụ kiện vô căn cứ này và giải thoát các thân chủ làm công việc nghệ thuật sáng tạo của chúng tôi khỏi sự kỳ thị của những cáo buộc sai trái".

Theo luật sư, nguyên đơn cũng đã hưởng lợi 34 năm qua trong danh tiếng của "Em bé Nirvana", xuất hiện trong tất cả các chương trình kỷ niệm lớn nhỏ. Chính anh cũng có một hình xăm tên album trên ngực.

Nirvana là ban nhạc rock Mỹ được thành lập năm 1987 tại Washington. Họ được coi là một trong những ban nhạc có ảnh hưởng và trụ cột nhất trong lịch sử nhạc alternative rock và grunge rock.

Âm nhạc của Nirvana được đặc trưng bởi sự thô mộc, mãnh liệt về cảm xúc và phong cách sáng tác đặc trưng của Cobain.

Song những cuộc đấu tranh với sức khỏe tâm thần và chứng nghiện ngập của ca sĩ chính Kurt Cobain đã dẫn đến cái chết đột ngột của anh vào năm 1994, đánh dấu sự kết thúc của Nirvana.

Tác động của Nirvana đối với âm nhạc và văn hóa đại chúng là vô cùng to lớn. Âm nhạc của họ tiếp tục truyền cảm hứng và ảnh hưởng đến nhiều thế hệ nhạc sĩ, và di sản của họ vẫn còn in đậm trong lịch sử nhạc rock. Họ được nhớ đến không chỉ vì âm nhạc mà còn vì vai trò định hình lại bối cảnh văn hóa của những năm 1990.

Hải Thư