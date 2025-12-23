Cầu 9.000 tấn cho ôtô chạy qua sau nâng cao hơn một mét

TP HCMSau hơn hai tháng thi công, cầu Bình Phước 1 nặng 9.000 tấn được nâng thêm 1,25 m, cho xe qua lại bình thường từ sáng 23/12.

Hiện tĩnh không thông thuyền của cầu đạt 7 m, đáp ứng yêu cầu khai thác tuyến sông Sài Gòn qua khu vực. Các hạng mục an toàn đã hoàn tất, cho phép công trình vận hành bình thường. Đây là cây cầu thứ hai trên sông Sài Gòn được nâng tĩnh không, sau cầu Bình Triệu 1 hoàn thành trước đó một tháng.

Cầu Bình Phước 1 (bên phải) hoàn tất nâng cấp, khai thác trở lại, sáng 23/12. Ảnh: Giang Anh

Dự án khởi công tháng 2/2025, trong đó công đoạn kích nâng được triển khai từ giữa tháng 10 được đánh giá khó và phức tạp nhất. Cầu nặng khoảng 9.000 tấn, mỗi ngày được nâng đều 4-8 cm bằng 90 bộ kích thủy lực, tải trọng 400-500 tấn. Toàn bộ hệ thống được điều khiển bằng máy tính trung tâm, sai số không quá 1 mm, kết cấu cầu được giám sát rung lắc liên tục để đảm bảo an toàn.

Ông Nguyễn Xuân Vinh, Giám đốc Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng TP HCM), cho biết trong quá trình thi công, xe máy vẫn lưu thông qua cầu, giao thông đường thủy bên dưới được duy trì, khiến công tác tổ chức giao thông rất phức tạp.

Sà lan lớn chạy qua hai cầu Bình Phước 1 và 2 sau nâng cấp, sáng 23/12. Ảnh: Giang Anh

Ngoài ra, việc di dời, điều phối hệ thống cấp nước gặp nhiều khó khăn, song chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan đã triển khai giải pháp đẩy nhanh tiến độ, đưa dự án hoàn thành đúng kế hoạch.

Cầu Bình Phước 1 dài gần 480 m, rộng hơn 11 m, nằm trên quốc lộ 1, nối Thủ Đức với quận 12 (cũ). Sau sự cố tàu va năm 2022, cầu bị hạn chế tải trọng, ảnh hưởng cả giao thông đường bộ lẫn đường thủy. Việc nâng tĩnh không giúp khôi phục khai thác, tạo điều kiện cho tàu thuyền lớn qua lại.

Hướng tuyến cầu Bình Phước 1 và 2. Đồ họa: Khánh Hoàng

Theo Phó giám đốc Sở Xây dựng TP HCM Võ Khánh Hưng, việc hoàn thành nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 và Bình Triệu 1 giúp đồng bộ tĩnh không trên sông Sài Gòn, giảm áp lực giao thông đường bộ và khơi thông vận tải thủy.

Giang Anh