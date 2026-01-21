Hà NộiVượt qua xe máy chở hàng cồng kềnh, nam thanh niên bị ôtô ở hướng vuông góc đâm bay, hôm 21/1 tại Hoàng Minh Giám giao Lê Văn Lương.

Cắt ngang đầu ôtô, người đi xe máy bị đâm bay Video: CTV

Tình huống giao thông: Ngã tư đông xe, nam thanh niên vượt qua một xe máy chở hàng cồng kềnh, từ góc khuất không nhìn thấy một ôtô từ hướng vuông góc đi tới. Người đi xe máy bị ôtô húc mạnh ngã văng ra đường. Xe máy và ôtô đều bị hư hỏng, thanh niên bị thương nhẹ.

Kỹ năng lái xe: Khi đi đến ngã tư, các phương tiện giảm tốc độ quan sát phòng mọi tình huống có thể xảy ra. Đường đông xe nhiều góc chết, hành vi phóng xe nhanh như người đi xe máy gây nguy hiểm cho bản thân và những người đi đường khác.

Trường hợp này xe máy chở hàng trở thành bức tường cao, khiến thanh niên và ôtô rơi vào vùng điểm mù của nhau, dẫn tới rai nạn.

Nghị định 168/2024 quy định xử phạt 4-6 triệu đồng đối với ôtô và 600.000-800.000 đồng đối với người điều khiển môtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) không giảm tốc độ hoặc không nhường đường khi đến nút giao. Nếu gây tai nạn, mức phạt có thể lên tới 20 triệu đồng.

Nguyên Vũ