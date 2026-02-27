Cắt khối u hơn 3 kg trong ổ bụng người phụ nữ

Hà NộiNgười phụ nữ 50 tuổi đau bụng hạ vị, rong kinh kéo dài, đi khám phát hiện khối u xơ tử cung lớn chèn ép bàng quang, trực tràng.

Bệnh nhân cho biết có tiền sử u xơ tử cung nhiều năm, đã theo dõi và điều trị tại nhiều cơ sở y tế. Gần đây, khối u phát triển nhanh kèm đau bụng hạ vị, rong kinh kéo dài, khiến tình trạng thiếu máu ngày càng nghiêm trọng và ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hàng ngày.

Lần này, khám tại Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội, bác sĩ ghi nhận tử cung to bất thường do khối u xơ kích thước 210x180x100 mm. Hình ảnh cho thấy u tăng sinh mạch nuôi phong phú, tiềm ẩn nguy cơ chảy máu cao trong quá trình can thiệp. Đồng thời, kích thước lớn của khối u gây chèn ép các cơ quan lân cận vùng tiểu khung như bàng quang niệu quản và trực tràng.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định cắt tử cung bán phần giải phóng khối u. Khối tử cung chứa u đã được giải phóng loại bỏ thành công mà không có bất kỳ sự cố nào ngoài ý muốn với lượng máu mất tối thiểu. Sau phẫu thuật, khối u được xác định có trọng lượng khoảng 3,4 kg.

Các bác sĩ phẫu thuật loại bỏ khối u cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Hồ Văn Thu, Trưởng khoa Sản Phụ khoa, cho hay do khối u có kích thước rất lớn, phẫu thuật đặt ra nhiều thách thức như nguy cơ dính và chèn ép các cơ quan lân cận như bàng quang, niệu quản, trực tràng. Tăng sinh mạch nuôi u xơ làm tăng nguy cơ chảy máu trong mổ. Ngoài ra, bệnh nhân có tình trạng thiếu máu trước phẫu thuật, đòi hỏi kiểm soát chảy máu chặt chẽ.

Trong quá trình phẫu thuật, êkíp tiến hành bóc tách tỉ mỉ từng lớp giải phẫu, kiểm soát tốt các mạch nuôi khối u và bảo tồn tối đa cấu trúc xung quanh. Nhờ chiến lược kiểm soát mất máu hiệu quả, tổng lượng máu mất chỉ khoảng 150 ml, không ghi nhận biến chứng trong mổ. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục thuận lợi, huyết động ổn định, mức độ đau nhẹ và có thể vận động sớm ngay hôm sau.

Bác sĩ Thu khuyến cáo u xơ tử cung là bệnh lý lành tính thường gặp ở phụ nữ trung niên. Tuy nhiên, khi khối u tăng nhanh, gây rong kinh kéo dài, thiếu máu hoặc đau nhiều, người bệnh cần được thăm khám chuyên khoa sớm. Việc theo dõi định kỳ và can thiệp đúng thời điểm giúp hạn chế biến chứng và giảm mức độ phức tạp của phẫu thuật.

Lê Nga