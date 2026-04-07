Cát Bà sắp có không gian thưởng thức bia thủ công chuẩn Đức

Công trình tọa lạc bên trong tổ hợp chợ VUI-Fest Cat Ba, hứa hẹn trở thành điểm đến ẩm thực và giải trí mới lạ cho du khách khi kết hợp giữa văn hóa bia Đức và vẻ đẹp biển đảo nhiệt đới.

Không gian Sun Bavaria thiết kế theo kiến trúc xưởng sản xuất châu Âu thế kỷ XX, đặc trưng bởi sự thô mộc, mạnh mẽ và chân thực. Nhà hàng gồm hai tòa nhà cao bốn tầng, sức chứa tới 650 khách, bao gồm cả khu vực trong nhà và ngoài trời. Hệ thống tường kính bao phủ toàn bộ mặt tiền, nhằm tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn bao quát vịnh Cát Bà.

Sun Bavaria Cat Ba mang đến những góc nhìn khác biệt theo từng thời điểm trong ngày. "Thời khắc hoàng hôn được xem là lúc lý tưởng nhất để thực khách nhâm nhi ly bia mát lạnh và cảm nhận sự giao hòa với thiên nhiên", đại diện nhà hàng cho biết.