Cát Bà sắp có không gian thưởng thức bia thủ công chuẩn Đức

Công trình tọa lạc bên trong tổ hợp chợ VUI-Fest Cat Ba, hứa hẹn trở thành điểm đến ẩm thực và giải trí mới lạ cho du khách khi kết hợp giữa văn hóa bia Đức và vẻ đẹp biển đảo nhiệt đới.
Không gian Sun Bavaria thiết kế theo kiến trúc xưởng sản xuất châu Âu thế kỷ XX, đặc trưng bởi sự thô mộc, mạnh mẽ và chân thực. Nhà hàng gồm hai tòa nhà cao bốn tầng, sức chứa tới 650 khách, bao gồm cả khu vực trong nhà và ngoài trời. Hệ thống tường kính bao phủ toàn bộ mặt tiền, nhằm tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn bao quát vịnh Cát Bà.
Sun Bavaria Cat Ba mang đến những góc nhìn khác biệt theo từng thời điểm trong ngày. "Thời khắc hoàng hôn được xem là lúc lý tưởng nhất để thực khách nhâm nhi ly bia mát lạnh và cảm nhận sự giao hòa với thiên nhiên", đại diện nhà hàng cho biết.
Khu vực ngoài trời sở hữu hồ bơi và quầy bar mang hình dáng một con thuyền gỗ cổ với mỏ neo, bánh lái... Theo đại diện nhà hàng, hình ảnh này tượng trưng cho tinh thần tự do và khát khao chinh phục đại dương của những người yêu biển.
Bên trong, nhà hàng bố trí những chiếc bàn gỗ đặt sát nhau theo phong cách truyền thống Bavaria, tạo không gian gần gũi, náo nhiệt cho những bữa tiệc tập thể. Khu vực tầng thượng sở hữu thiết kế mở với không gian thư giãn ngoài trời rộng lớn. Tại đây, đơn vị vận hành đặt những chiếc ghế lười để thực khách có thể tắm nắng hoặc nghỉ ngơi, ngắm cảnh biển.
Điểm nhấn độc đáo nằm ở các mảng tường đồ họa tái hiện câu chuyện lịch sử về "Cuộc phiêu lưu của bia".
Sản phẩm chủ đạo của nhà hàng là Sun KraftBeer, dòng bia sản xuất trên dây chuyền hiện đại từ thương hiệu danh tiếng Braukon của Đức. Dù ứng dụng công nghệ tiên tiến, quy trình ủ bia vẫn giữ nguyên bản sắc thủ công qua từng công đoạn để đảm bảo hương vị đặc trưng.
Chất lượng bia bắt nguồn từ khâu tuyển chọn lúa mạch vàng óng và hoa bia thượng hạng nhập khẩu trực tiếp từ Đức, New Zealand và Mỹ. Đây là lần đầu tiên hương vị bia chuẩn Đức xuất hiện nguyên bản tại Cát Bà, mang đến trải nghiệm cao cấp cho những người yêu thích bia.
Thực đơn tại Sun Bavaria là sự kết hợp khéo léo giữa phong cách ẩm thực châu Âu thượng hạng và nguồn hải sản địa phương. Các đầu bếp chế biến món ăn theo hướng đậm đà nhằm làm nổi bật vị bia thủ công thực khách đang thưởng thức.
Đến đây, du khách có thể vừa thưởng thức ẩm thực, vừa chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rực rỡ trên nền trời vịnh biển.
"Sự xuất hiện của Sun Bavaria không chỉ mang đến địa điểm ăn uống cao cấp, còn đa dạng hóa sản phẩm du lịch cho vịnh trung tâm Cát Bà. Với sự giao thoa giữa nghệ thuật kiến trúc, văn hóa bia Đức và nguồn nguyên liệu biển đảo, nhà hàng kỳ vọng tạo nên một điểm chạm văn hóa - ẩm thực độc đáo", đại diện Sun Bavaria Cat Ba cho hay.
Thanh Thư
Ảnh: Sun Group