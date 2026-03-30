Caruana 'giải lời nguyền' trước Nakamura trong ván cờ 6 tiếng

CyprusHạt giống số hai Fabiano Caruana chấm dứt chuỗi kết quả bất lợi trước số một Hikaru Nakamura khi thắng sau 6 tiếng đấu trí ở vòng một Candidates 2026.

Cặp đấu toàn Mỹ giữa Caruana và Nakamura là tâm điểm của ngày thi đầu tiên tại Pegeia. Trước đó, Caruana lép vế khi thua 5 trong 12 ván cờ tiêu chuẩn gần nhất gặp đối thủ đồng hương. Vì vậy, chiến thắng ở Candidates mang ý nghĩa đặc biệt với kỳ thủ sinh năm 1992.

Caruana (trái) bắt tay Nakamura sau ván thắng ở vòng một Candidates 2026 tại Pegeia, đảo Cyprus, hôm 29/3. Ảnh: FIDE

Caruana chọn cách nhập cuộc khác thường với nước 1.Nf3, thay vì những hệ thống quen thuộc. Nakamura cho biết anh không bất ngờ hoàn toàn, nhưng sớm rơi vào thế bị động về thời gian. Hai kỳ thủ bước vào trung cuộc tượng khác màu, nhưng Caruana chiếm thế tấn công chủ động. Đến tàn cuộc, Caruana có lợi thế hơn tốt. Do thời gian dần cạn, hai kỳ thủ mắc nhiều sai lầm. Kỳ thủ sinh năm 1987 mắc sai sót cuối cùng mà anh tự coi là "rất tồi tệ". Ngay sau đó, Caruana tận dụng cơ hội để khép lại ván đấu.

Chia sẻ sau ván, Nakamura thừa nhận bị ảnh hưởng bởi tính chất vòng mở màn. "Vì là ván đầu tiên, tôi muốn hướng về thế trận yên tĩnh hơn", anh nói. "Nhìn lại, quyết định đó là sai lầm. Tôi đáng lẽ nên giữ thế trận sắc bén".

Chiến thắng này giúp Caruana xóa đi cái dớp trước Nakamura kéo dài suốt những năm gần đây. Trước đó, lần gần nhất Caruana thắng Nakamura ở cờ tiêu chuẩn đã từ Candidates 2022.

Hikaru Nakamura tỏ vẻ chán nản sau thất bại. Ảnh: FIDE

Bên cạnh cặp đấu tâm điểm, vòng mở màn còn chứng kiến chiến thắng đáng chú ý của Javokhir Sindarov trước Andrey Esipenko. Kỳ thủ 20 tuổi người Uzbekistan thừa nhận từng nghĩ sẽ thua. Ở thời điểm then chốt, Sindarov chỉ còn sáu phút so với 30 phút của đối thủ. Tuy nhiên, cục diện đảo chiều khi Esipenko chọn phương án tấn công mà anh tin là thắng, nhưng lại rơi vào bẫy.

"Hôm nay tôi chơi không tốt", Sindarov chia sẻ. "Nhưng sau khi đối thủ cho cơ hội, tôi đã chơi rất tốt. Tôi như tỉnh lại giữa ván đấu".

Chiến thắng này giúp Sindarov tiếp tục đà thăng tiến mạnh mẽ. Chỉ trong khoảng một năm rưỡi, anh đã đi từ ngoài Top 50 lên nhóm 10 kỳ thủ hàng đầu thế giới hiện tại.

Trong khi đó, Praggnanandhaa Rameshbabu tạo dấu ấn khi đánh bại Anish Giri bằng một cách tiếp cận táo bạo ngay từ khai cuộc. Kỳ thủ Ấn Độ sử dụng biến thể Grand Prix Attack trong khai cuộc Phòng thủ Sicilia, hệ thống thường phổ biến ở cấp độ phong trào với ý tưởng tấn công trực diện bằng tốt f.

Việc lựa chọn này khiến Giri, một chuyên gia khai cuộc, rơi vào thế bị động. Kỳ thủ Hà Lan buộc phải nhập thành trái chiều so với đối thủ, dẫn đến thế trận mất cân bằng. Vốn không phải kỳ thủ mạnh về cờ nhanh, chớp, Giri gặp khó khăn khi thời gian gần cạn. Praggnanandhaa không mắc sai lầm nào đáng kể và tận dụng tốt cơ hội để thắng ván đấu thuyết phục.

Ván duy nhất không phân định thắng thua thuộc về Matthias Bluebaum và Wei Yi (Vi Dịch). Bluebaum trong lần đầu dự Candidates, gây chú ý khi tung ra một ý tưởng khai cuộc mới và có lợi thế lớn về thời gian. Tuy nhiên, lợi thế nhỏ không được duy trì, và Vi chủ động đề xuất phương án hi sinh xe để ép hòa. Bluebaum buộc phải chấp nhận kết quả này.

Trước giải, Bluebaum còn trở thành tâm điểm trên mạng xã hội với trào lưu dự đoán anh sẽ thắng tuyệt đối 14 ván. Sau ván hòa mở màn, kỳ thủ Đức đùa rằng giờ mục tiêu duy nhất còn lại là hòa cả 14 ván.

Ở bảng nữ, cả bốn ván đều hòa nhưng diễn biến không hề yên ả. Aleksandra Goryachkina bỏ lỡ cơ hội thắng rõ ràng trước Kateryna Lagno. Zhu Jiner (Chu Cẩm Nhĩ) có thế trận khởi đầu rất tốt trước Tan Zhongyi (Đàm Trung Di) nhưng không tận dụng được lợi thế. Trong khi đó, Vaishali Rameshbabu phải chống đỡ trong tình thế cực khó và có lúc chỉ còn tám giây trên đồng hồ trước khi tìm được nước đi quan trọng để hòa Bibisara Assaubayeva.

Giải Candidates 2026 diễn ra tại Pegeia, Cyprus, theo thể thức vòng tròn hai lượt. Vòng hai sẽ diễn ra từ 19h45 ngày 30/3, giờ Hà Nội. Sau 14 vòng đấu, kỳ thủ đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào chơi trận chung kết thế giới với Gukesh Dommaraju (bảng mở rộng) và Ju Wenjun (bảng nữ).

Xuân Bình tổng hợp