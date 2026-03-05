Carrick: 'Một trận thua không thay đổi vị thế của Man Utd'

AnhHLV Michael Carrick cho rằng trận thua Newcastle chỉ là bước sảy chân, không làm thay đổi vị thế của Man Utd trong cuộc đua giành suất dự Champions League.

"Chúng tôi mới thua một trận. Tổng thể mà nói, đội vẫn đang ở vị trí khá tốt. Thất bại luôn khiến chúng tôi khó chịu, nhưng chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn ở trận tới", Carrick nói sau thất bại 1-2 tại St James' Park.

Trận này Man Utd được kỳ vọng nhiều hơn, khi thắng 6 và hòa một trong 7 trận đầu tiên dưới thời HLV Carrick. Trong khi đó, Newcatle đang có phong độ sân nhà tệ hại, trong đó có ba trận gần nhất toàn thua ở Ngoại hạng Anh.

Cuối hiệp một, cơ hội chiến thắng của Man Utd càng được củng cố khi Newcastle mất Jacob Ramsey vì thẻ đỏ. Sau khi sơ sểnh và để Anthony Gordon mở tỷ số từ chấm phạt đền cho Newcastle, đội bóng của Carrick nhanh chóng gỡ hòa bằng cú đánh đầu của Casemiro.

Tuy nhiên, đó là tất cả những gì họ làm được trận này. Sang hiệp hai, dù có lợi thế quân số, "Quỷ Đỏ" không áp đặt được thế trận, tạo ra một vài cơ hội nhưng Leny Yoro rồi Joshua Zirkzee đều không thắng được thủ thành Aaron Ramsdale. Đến phút 90, đội khách trả giá đắt. Will Osula bứt tốc phản công, cắt vào trung lộ rồi cứa lòng về góc xa thành bàn, khiến Man Utd nhận thất bại đầu tiên dưới thời Carrick.

Nhà cầm quân người Anh thừa nhận không hài lòng với cách Man Utd thi đấu, và cho rằng màn trình diễn này chưa không đạt yêu cầu. "Xét về diễn biến, phần lớn thời gian chúng tôi nắm quyền kiểm soát nhưng không thể tận dụng hiệu quả. Newcastle đã chơi tốt và xứng đáng chiến thắng", ông nói.

Theo Carrick, vấn đề nằm ở chất lượng chuyên môn chứ không phải tinh thần thi đấu. Ông cho rằng các cầu thủ vẫn khát khao chiến thắng, nhưng chắc chắn cần cải thiện lối chơi. "Đây không phải câu chuyện về thái độ hay quyết tâm. Newcastle xứng đáng thắng và chúng tôi phải học hỏi từ trận này", ông cho biết.

HLV 44 tuổi khẳng định Man Utd sẽ tận dụng quãng nghỉ 10 ngày để chuẩn bị tốt nhất cho trận gặp Aston Villa - đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất dự Champions League - ở vòng 30 Ngoại hạng Anh ngày 15/3. "Quỷ Đỏ" đang đứng thứ ba với 51 điểm, bằng chính Aston Villa, hơn Liverpool, Chelsea ba điểm. "Chúng tôi sẽ chuẩn bị như mọi tuần khác. Thắng hay thua có thể ảnh hưởng cảm xúc, nhưng điều quan trọng là phải rút ra bài học. Chúng tôi vẫn còn tất cả để phấn đấu", Carrick bày tỏ.

Tương tự, thủ thành Senne Lammens thừa nhận Man Utd thi đấu dưới sức, đặc biệt trong hiệp một. "Về thể chất và nỗ lực, cảm giác là chúng tôi không làm đủ, không ngang với Newcastle. Khi họ có sự cổ vũ mạnh mẽ từ khán giả nhà, điều đó càng khiến trận đấu trở nên khó khăn", anh nói.

Thủ môn người Bỉ cũng kêu gọi toàn đội nhanh chóng đứng dậy và hướng tới trận tiếp theo gặp Aston Villa. "Cảm giác thất vọng hôm nay sẽ còn kéo dài, nhưng chúng tôi có vài ngày để nhìn lại và tìm cách phản ứng", anh nói. "Từ ngày mai, toàn đội phải tập luyện với cường độ cao để sẵn sàng phản ứng ở trận đấu tới".

