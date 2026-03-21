Carrick chê trọng tài Ngoại hạng Anh thiếu nhất quán

AnhTheo HLV Michael Carrick, Man Utd chịu nhiều quyết định bất công liên quan đến phạt đền trong trận hòa Bournemouth 2-2 ở vòng 31 Ngoại hạng Anh.

Phút 61, Bruno Fernandes đá phạt đền mở tỷ số, sau khi Alex Jimenez kéo áo Matheus Cunha trong vòng cấm. Ít phút sau, Amad Diallo va chạm với Adrien Truffert và ngã trong vòng cấm, nhưng VAR xác định tác động "không đủ để thổi phạt". Ở pha lên bóng ngay sau đó, Ryan Christie cứa lòng chân phải giúp Bournemouth gỡ hòa.

Tình huống Amad Diallo va chạm với Adrien Truffert và ngã trong vòng cấm, nhưng Man Utd không được hưởng phạt đền. Ảnh: chụp màn hình

"Quỷ Đỏ" tái lập thế dẫn bàn ở phút 71 khi James Hill phản lưới sau quả phạt góc của Fernandes. 10 phút sau, Harry Maguire phạm lỗi với Evanilson trong vòng cấm, nhận thẻ đỏ và giúp Bournemouth gỡ hòa từ chấm phạt đền.

Sau trận HLV Bournemouth, Andoni Iraola, cho rằng trọng tài không thể thổi phạt đền tình huống va chạm liên quan đến Diallo. Tuy nhiên, Carrick phản bác khi nhận định hai tình huống của Cunha và Diallo là "gần như giống hệt nhau".

"Chắc chắn một trong hai quyết định là sai. Chúng tôi được hưởng một quả phạt đền cho tình huống giống hệt tình huống không được thổi sau đó", Carrick nói. "Nếu cầu thủ bị giữ bằng hai tay trong vòng cấm và vẫn kiểm soát bóng, với tôi đó đều phải là phạt đền".

Nhà cầm quân người Anh cũng cho rằng đây là bước ngoặt lớn của trận đấu, khi Man Utd không được hưởng phạt đền, rồi ngay lập tức bị đối thủ ghi bàn. "Thật khó hiểu. Và khi họ ghi bàn, cục diện trận đấu đã thay đổi", ông bất bình.

Man Utd rơi điểm ở Ngoại hạng Anh Diễn biến chính trận Bournemouth 2-2 Man Utd.

Đội trưởng Bruno Fernandes cũng bày tỏ sự thất vọng, cho rằng các cầu thủ có thể hình nhỏ thường không nhận được sự bảo vệ từ trọng tài. "Tình huống của Amad rõ ràng ảnh hưởng đến thăng bằng khi cậu ấy chuẩn bị dứt điểm. Nhưng chúng tôi không được thổi phạt", anh nói.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha cũng đặt câu hỏi về vai trò của VAR: "Hoặc cả hai tình huống đều là phạt đền, hoặc không có tình huống nào cả".

Harry Maguire và Bruno Fernandes phản ứng với trọng tài sau khi trung vệ người Anh nhận thẻ đỏ. Ảnh: Reuters

Kết quả hòa khiến Man Utd lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt với Man City - CLB không đá vòng 31 Ngoại hạng Anh cuối tuần này, mà đại chiến với Arsenal ở chung kết Cup Liên đoàn trên sân Wembley. Đồng thời, "Quỷ Đỏ" nguy cơ bị Aston Villa - đội gặp West Ham - ở trận đấu muộn - rút ngắn cách biệt xuống một điểm.

Tuy nhiên, Carrick đánh giá Man Utd vẫn đang ở vị thế tốt khi nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé dự Champions League, dù thừa nhận còn nhiều điểm cần cải thiện.

Sau quãng nghỉ quốc tế, Man Utd sẽ trở về sân nhà Old Trafford đấu Leeds ở vòng 32 Ngoại hạng Anh ngày 13/4.

Hồng Duy (theo ESPN, Sky Sports)