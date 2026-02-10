Carrick: 'Cần tỉnh táo, nhưng sẽ vô nghĩa nếu không mừng chiến thắng'

AnhHLV tạm quyền Michael Carrick cho rằng Man Utd cần tận hưởng cảm xúc chiến thắng, dù vẫn phải giữ sự tỉnh táo và tập trung cho chặng đường còn lại của mùa giải.

Man Utd đang thăng hoa dưới thời Carrick, khi toàn thắng 4 trận trước Man City, Arsenal, Fulham và Tottenham. Đây là lần đầu tiên "Quỷ Đỏ" đạt chuỗi như vậy tại Ngoại hạng Anh sau hai năm, để vươn lên vị trí thứ tư với 44 điểm - xếp trên Chelsea và Liverpool.

HLV Michael Carrick vui mừng sau trận Man Utd thắng Tottenham 2-0 ở vòng 25 Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 7/2/2026. Ảnh: PA Wire

Dù nhiều lần nhấn mạnh Man Utd không được quá hưng phấn, Carrick xem việc tận hưởng cảm giác chiến thắng là điều cần thiết. "Bạn phải cho phép bản thân tận hưởng cảm xúc chiến thắng. Đó là lý do chúng tôi làm bóng đá", ông nói hôm 9/2 tại họp báo trước trận gặp West Ham ở vòng 26 Ngoại hạng Anh. "Không thể lúc nào cũng giữ trạng thái bằng phẳng. Nếu không cho phép mình cảm nhận những làn sóng cảm xúc ấy, thì mọi thứ sẽ trở nên nhàm chán và vô nghĩa".

Carrick cho rằng điều quan trọng là biết cân bằng giữa niềm vui chiến thắng và sự chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Ông nhấn mạnh Man Utd được tiếp thêm sự tự tin từ các kết quả tích cực, nhưng không được phép chủ quan ở môi trường khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh.

"Chiến thắng mang lại cảm giác tốt, nhưng thử thách lớn nhất là hiểu điều gì đã đưa bạn đến đó, và phải làm gì để tiếp tục chiến thắng ở đẳng cấp này. Không bao giờ được mặc định rằng trận kế tiếp sẽ ổn", HLV 44 tuổi nói tiếp.

Khác với ông thầy cũ Alex Ferguson - người từng nổi tiếng khắt khe với học trò ngay cả sau các chiến thắng để tránh sự tự mãn, Carrick cho rằng mọi thứ đều có thời điểm phù hợp. "Lúc này chưa phải lúc để đánh giá chúng tôi thành công đến đâu", ông bày tỏ. "Thực tế là chưa có gì xảy ra cả. Hy vọng từ giờ đến cuối mùa, đội còn rất nhiều việc phải làm, rồi sau đó mới biết điều gì sẽ đến".

Sau trận thắng Tottenham, đội trưởng Bruno Fernandes ca ngợi Carrick mang lại tinh thần đoàn kết, sự tự do và trách nhiệm cho cầu thủ Man Utd. Về phát biểu này, nhà cầm quân người Anh đáp lại: "Tôi có quan hệ rất tốt với Bruno. Cậu ấy thông minh, quan tâm sâu sắc đến CLB, và chúng tôi đều muốn điều tốt nhất cho đội bóng. Được những cầu thủ mình tôn trọng nói tốt thì tất nhiên là dễ chịu, nhưng quan trọng nhất vẫn là tập thể và cách cả đội cùng nhau tiến lên".

Các cầu thủ Man Utd mừng bàn mở tỷ số của Bryan Mbeumo. Ảnh: Reuters

Về chuyên môn, Carrick chia sẻ thêm về cách ông trao quyền sáng tạo cho các cầu thủ tấn công, đặc biệt là Bruno Fernandes, Amad Diallo và các tiền vệ chơi phía sau tiền đạo. "Khi các cầu thủ thực hiện đúng vai trò của mình, họ có quyền linh hoạt nhất định", ông phân tích. "Tất nhiên, đó không phải là sự tự do hoàn toàn để ai muốn làm gì thì làm, mà là sự linh hoạt trong cách họ di chuyển và xuất hiện ở các khu vực khác nhau trên sân".

Theo nhà cầm quân người Anh, Fernandes là mẫu cầu thủ hiểu rất rõ các vai trò chiến thuật và có thể đảm nhiệm chúng một cách hiệu quả. Bryan Mbeumo và Matheus Cunha cũng cho thấy sự tương đồng khi có thể chơi ở trung phong hoặc tiền đạo cánh, giúp đội hình trở nên đa dạng hơn.

"Điều đó mang lại cho chúng tôi nhiều phương án hơn trong tấn công. Amad thì thiên về chơi biên một cách tự nhiên hơn, nên vai trò của cậu ấy dễ đoán hơn đôi chút. Nhưng nhìn chung, sự linh hoạt này rất quan trọng, miễn là toàn đội vẫn giữ được cự ly và vị trí hợp lý khi không có bóng", Carrick nhấn mạnh.

Nếu thắng West Ham hôm nay, Man Utd sẽ tạm vươn lên thứ ba Ngoại hạng Anh, trước khi Aston Villa đấu Brighton tại Villa Park ngày 11/2.

Hồng Duy tổng hợp