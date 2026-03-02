Carrick ca ngợi bản lĩnh Man Utd sau màn ngược dòng

AnhHLV Michael Carrick đặc biệt hài lòng với cách Man Utd phản ứng khi bị dẫn bàn để thắng ngược Crystal Palace 2-1 ở vòng 28 Ngoại hạng Anh.

Trên sân Old Trafford ngày 1/3, Man Utd thi đấu khá tệ trong hiệp một, để Crystal Palace mở tỷ số ngay phút thứ 4 nhờ công Maxence Lacroix. Mọi thứ chỉ dễ dàng hơn cho chủ nhà từ đầu hiệp hai, khi chính Lacroix nhận thẻ đỏ trực tiếp vì kéo ngã Matheus Cunha trong vòng cấm. Từ đây, Bruno Fernandes đá phạt đền quân bình tỷ số 1-1. Không lâu sau, Benjamin Sesko bật cao đánh đầu ấn định chiến thắng 2-1 cho Man Utd.

Sau trận, Carrick thừa nhận Man Utd gặp nhiều khó khăn trong hiệp một, và cho rằng đó là điều lớn nhất có thể rút ra từ trận đấu. "Đây là lần đầu tiên chúng tôi rơi vào tình thế như vậy khi bước vào giờ nghỉ. Đối thủ khởi đầu tốt và xứng đáng được ghi nhận. Nhưng sau khoảng 20 phút, thế trận dần nghiêng về phía Man Utd, và chúng tôi đã kết thúc hiệp một tích cực hơn", ông nói.

HLV Michael Carrick trò chuyện với Benjamin Sesko sau trận Man Utd thắng Crystal Palace 2-1 ở vòng 28 Ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford, Manchester, Anh ngày 1/3/2026. Ảnh: Reuter

Carrick cho biết, giờ nghỉ giữa hai hiệp là lúc ông yêu cầu các cầu thủ thể hiện cá tính và niềm tin. "Bóng đá luôn khắc nghiệt, đặc biệt ở giải đấu này. Bạn không thể lúc nào cũng kiểm soát mọi thứ. Cách chúng tôi trở lại trong hiệp hai và xoay chuyển cục diện mới là điều khiến tôi hài lòng nhất", HLV người Anh cho biết thêm.

Theo Carrick, ông chỉ thực hiện một vài điều chỉnh nhỏ về hệ thống và cách tiếp cận sau giờ nghỉ chứ không có gì quá lớn lao. "Các cầu thủ đã cho thấy tín hiệu tích cực ngay cuối hiệp một", ông cho biết. "Chúng tôi muốn tăng cường những pha di chuyển và gây áp lực mạnh mẽ hơn lên hàng thủ đối phương. Bàn gỡ từ chấm phạt đền đến theo cách đó".

Màn ngược dòng trước Crystal Palace giúp Man Utd nối dài chuỗi bất bại dưới thời Carrick lên 7 trận, gồm 6 thắng và một hòa. Kết quả này cũng giúp họ vươn lên thứ ba với 51 điểm, bằng Aston Villa nhưng hơn về hiệu số bàn thắng. "Tôi đã chờ xem các cầu thủ sẽ làm gì khi mọi thứ không còn thuận lợi. Và họ đáp lại rất tốt", Carrick nói thêm. "Không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra hoàn hảo. Nhưng chuỗi trận bất bại mà chúng tôi có được đến từ việc biết cách chiến thắng theo nhiều cách khác nhau. Đó là điều tích cực để tiếp tục xây dựng".

Trong khi đó, đội trưởng Bruno Fernandes thừa nhận không hài lòng khi đội bóng phải thi đấu với mật độ thưa thớt mùa này và khát khao đưa CLB trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Tiền vệ người Bồ Đào Nha cho rằng việc chỉ đá một trận mỗi tuần khiến nhiều cầu thủ gặp khó, đồng thời hạn chế khả năng xoay tua đội hình.

"Chúng tôi đã trải qua giai đoạn phải thi đấu ít trận. Ít cơ hội hơn cho tất cả. Khi chơi ở châu Âu, lịch dày hơn và ai cũng hiểu mình quan trọng với đội bóng ở mọi thời điểm mùa giải", anh nói, và nhấn mạnh mục tiêu lớn nhất của đội là giành vé dự Champions League mùa 2026-2027.

