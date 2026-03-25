Carragher: 'Salah vĩ đại hơn Ronaldo ở Ngoại hạng Anh'

Theo cựu danh thủ Jamie Carragher, Mohamed Salah chỉ đứng sau Thierry Henry trong số ngoại binh hay nhất lịch sử Ngoại hạng Anh, đồng thời đã vượt qua di sản của Cristiano Ronaldo tại giải.

Gia nhập Liverpool từ AS Roma hè 2017, Salah ghi 255 bàn qua 435 trận, đứng thứ ba trong danh sách lập công mọi thời của CLB, chỉ sau Ian Rush (346) và Roger Hunt (285). Tiền đạo Ai Cập giành 8 danh hiệu lớn cùng Liverpool, nổi bật là hai chức vô địch Ngoại hạng Anh 2020, 2025 và một Champions League 2019. Anh còn 4 lần giành Vua phá lưới Ngoại hạng Anh và được bầu là Cầu thủ hay nhất mùa trước.

Ngày 24/3, Salah xác nhận sẽ rời Liverpool vào hè 2026, sớm một năm so với thời hạn, khép lại 9 mùa giải tại sân Anfield.

Trên The Telegraph, Carragher nhận định việc Salah rời Liverpool đánh dấu hồi kết của một kỷ nguyên phi thường, đồng thời Ngoại hạng Anh sắp mất thêm một tài năng mang tầm thế hệ, sau khi Kevin De Bruyne chia tay Man City vào hè 2025.

Ông cũng xếp Salah vào nhóm huyền thoại của Liverpool: "Khi chọn top 10 cầu thủ vĩ đại nhất CLB, những cái tên như Steven Gerrard, Kenny Dalglish, Graeme Souness hay Ian Rush luôn được nhắc tới. Salah là người tiếp theo xuất hiện trong danh sách đó".

Mohamed Salah ăn mừng với danh hiệu Ngoại hạng Anh mùa 2024-2025. Ảnh: PA

Cựu hậu vệ người Anh cũng cho rằng Cristiano Ronaldo đạt đỉnh cao nhất trong màu áo Real Madrid, còn tại Ngoại hạng Anh, Salah có ảnh hưởng lớn hơn. Trong đội hình tiêu biểu mọi thời đại của giải, Carragher xếp Salah đá chính trên hàng công cùng Thierry Henry và Ronaldo.

"Trong số các tiền đạo ngoại từng thành công tại Anh, chỉ Henry vượt Salah về hiệu suất và sự ổn định", Carragher viết. "Nhiều người có thể nhắc đến Ronaldo, Eden Hazard, Gianfranco Zola, Dennis Bergkamp hay Eric Cantona, nhưng không ai duy trì những con số ấn tượng như Salah qua từng mùa".

Henry là huyền thoại bóng đá Pháp, khoác áo Arsenal giai đoạn 1999-2007. Ông ghi 226 bàn qua 370 trận, lập kỷ lục bốn lần giành Chiếc Giày Vàng Ngoại hạng Anh, đoạt ba Cup FA và hai Ngoại hạng Anh, gồm mùa giải bất bại 2003-2004. Henry trở lại Arsenal theo hợp đồng cho mượn năm 2012, ghi hai bàn qua bảy trận.

Ronaldo khoác áo Man Utd giai đoạn 2003-2009, ghi 118 bàn qua 292 trận, đoạt chín danh hiệu, gồm ba Ngoại hạng Anh và một Champions League. Siêu sao Bồ Đào Nha có hai lần được bình chọn là cầu thủ hay nhất mùa tại Ngoại hạng Anh và giành Quả Bóng Vàng đầu tiên năm 2008 khi mới 23 tuổi. Anh trở lại Man Utd giai đoạn 2021-2022, ghi 27 bàn qua 54 trận, nhưng không đoạt thêm danh hiệu tập thể nào.

Mohamed Salah, Sadio Mane và Roberto Firmino từng là bộ ba tiền đạo trứ danh tại Liverpool. Ảnh: The Guardian

Dưới thời HLV Jurgen Klopp, Salah cùng Sadio Mane và Roberto Firmino tạo nên bộ ba tấn công được đánh giá là hiệu quả bậc nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Mùa đầu tiên, anh ghi 32 bàn và giành Chiếc Giày Vàng, góp phần đưa Liverpool trở lại đỉnh cao.

"Nếu Klopp là đạo diễn, Salah chính là ngôi sao chính trên sân khấu", Carragher ví von. "Hai người sẽ mãi gắn liền với hành trình chấm dứt 35 năm chờ đợi danh hiệu vô địch quốc nội của Liverpool".

Ngoài khả năng ghi bàn và tốc độ, Carragher đặc biệt đánh giá cao sự bền bỉ của Salah. Trong chín mùa, tiền đạo Ai Cập ra sân 435 trận - trung bình hơn 48 trận mỗi mùa giải. "Không gì ấn tượng hơn một cầu thủ đẳng cấp nhưng luôn khao khát thi đấu. Salah thậm chí còn khó chịu nếu bị thay ra", ông ch obieets.

Trận cuối cùng của Salah tại Anfield nhiều khả năng là cuộc tiếp đón Brentford tại Ngoại hạng Anh ngày 24/5. Tuy nhiên, Carragher kỳ vọng tiền đạo này sẽ có lời chia tay hoàn hảo hơn ở Champions League, nơi Liverpool còn cơ hội tiến sâu.

"Người hâm mộ luôn mong một cái kết kịch tính hơn", ông nhấn mạnh.. "Với tinh thần cạnh tranh của Salah, cậu ấy sẽ hướng đến việc đưa đội vô địch Champions League như một lời tạm biệt hoàn hảo. Đừng ngạc nhiên nếu điều đó xảy ra".

Hồng Duy (theo Sky Sports)