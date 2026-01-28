Carlsberg Việt Nam 11 năm thực hiện chương trình Tết cho cộng đồng

Carlsberg Việt Nam trao hơn 7.500 phần quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu đến người dân tại 7 tỉnh thành miền Trung, trong năm thứ 11 thực hiện chương trình "Tết đủ đầy, Tết yêu thương".

Trong không khí chuẩn bị Tết Bính Ngọ 2026, Carlsberg Việt Nam cùng thương hiệu bia Huda triển khai chương trình thường niên "Tết đủ đầy, Tết yêu thương", nhằm động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón một mùa Tết an vui và trọn vẹn hơn.

Năm nay, chương trình mang chủ đề "Miền Trung vững vàng, Tết tràn hạnh phúc". Đại diện ban tổ chức lý giải, thông điệp như một lời khẳng định cho tinh thần kiên cường của mảnh đất miền Trung, đồng thời thể hiện cam kết của Carlsberg Việt Nam trong việc luôn đồng hành cộng đồng, không chỉ trong những khoảnh khắc đón Tết mà cả khi miền Trung cần thêm một điểm tựa để vượt qua thử thách.

Ông Andrew Khan, Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam, trực tiếp trao quà Tết đến người dân có hoàn cảnh khó khăn tại miền Trung trong chương trình "Tết đủ đầy, Tết yêu thương" năm 2026. Ảnh: Carlsberg Việt Nam

Năm 2025 là một năm đầy khó khăn đối với miền Trung khi liên tiếp hứng chịu các đợt bão lớn và mưa lũ lịch sử. Trước những thiệt hại đó, Carlsberg Việt Nam đã đóng góp 1,5 tỷ đồng để hỗ trợ công tác cứu trợ và phục hồi tại Huế và Đà Nẵng - hai địa phương chịu tác động nghiêm trọng, sẻ chia cùng các gia đình bị ảnh hưởng, góp phần sửa chữa nhà cửa và từng bước ổn định sinh kế.

Từ những thời điểm khó khăn đến mùa đoàn viên, tinh thần đồng hành ấy tiếp tục được nối dài trong dịp Tết. Trong tháng 1 này, hơn 7.500 phần quà Tết đã được trao đến người dân tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị (bao gồm khu vực Quảng Bình trước đây), Huế, Đà Nẵng (bao gồm khu vực Quảng Nam trước đây) và Quảng Ngãi. Chương trình được triển khai với sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại mỗi địa phương, nhằm đảm bảo các phần quà được trao đúng đối tượng và đến đúng những gia đình đang thực sự cần hỗ trợ.

Ông Andrew Khan - Tổng giám đốc Carlsberg Việt Nam cho rằng, Tết là một trong những khoảnh khắc ý nghĩa nhất trong năm đối với mỗi gia đình Việt Nam. Đó là thời điểm của sum vầy, biết ơn và những khởi đầu mới. "Và bên cạnh niềm vui đoàn viên, Tết cũng là dịp để chúng ta sẻ chia và quan tâm nhau nhiều hơn, bởi một cái Tết chỉ thật sự trọn vẹn khi ai cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp và đủ đầy, đặc biệt là những gia đình vẫn đang đối mặt với khó khăn", ông Andrew Khan chia sẻ.

Vị CEO nhấn mạnh, cam kết của Carlsberg Việt Nam dành cho miền Trung không chỉ là phát triển hoạt động kinh doanh, mà còn là nỗ lực tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng, giúp cuộc sống của người dân ngày càng trọn vẹn và ý nghĩa hơn. Thông qua chương trình "Tết đủ đầy, Tết yêu thương", đơn vị hy vọng có thể cùng người dân mở ra một năm mới khởi sắc, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương.

Ông Bùi Hữu Quang, Giám đốc cấp cao, Kinh doanh toàn quốc Carlsberg Việt Nam, tham gia hoạt động trao quà và trò chuyện cùng người dân địa phương trong khuôn khổ chương trình năm 2026. Ảnh: Carlsberg Việt Nam

"Tết đủ đầy, Tết yêu thương" là một trong những chương trình cộng đồng tiêu biểu của Carlsberg Việt Nam tại miền Trung. Suốt hơn 10 năm qua, chương trình đã đồng hành và hỗ trợ hơn 75.000 hộ gia đình, góp phần giúp nhiều người dân đón Tết với sự vững tâm và trọn vẹn hơn. Theo đơn vị, chương trình là minh chứng cho cam kết dành cho miền Trung - vùng đất đã gắn bó suốt hơn ba thập kỷ. Với doanh nghiệp, hành trình phát triển tại miền Trung chưa bao giờ chỉ là câu chuyện kinh doanh. Hơn 30 năm qua, hãng kiên định theo đuổi định hướng phát triển bền vững, lấy sự gắn kết với cộng đồng làm nền tảng cho chặng đường dài hạn. Cam kết ấy được thể hiện qua từ danh mục sản phẩm đến hoạt động sản xuất và nhất là những sáng kiến góp phần nâng cao sinh kế và chất lượng sống của người dân địa phương.

Sinh ra từ chính mảnh đất miền Trung, Huda là hiện thân rõ nét cho cam kết ấy. Tại đây, Huda không đơn thuần là một thương hiệu, mà đã trở thành một phần trong những khoảnh khắc đời thường của người dân địa phương và trở thành thức uống mang tính bản địa riêng.

Bà Vivian Gun, Giám đốc Cấp cao Tài chính Carlsberg Việt Nam, chụp hình cùng người dân địa phương trong chương trình trao quà Tết 2026. Ảnh: Carlsberg Việt Nam

Song hành cùng hoạt động trao quà dịp Tết, Carlsberg Việt Nam còn triển khai nhiều giải pháp dài hạn nhằm cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng sống cho người dân miền Trung, tiêu biểu là chương trình "Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương". Bước sang năm thứ 7, chương trình đã cung cấp khoảng hơn 3,3 triệu m3 nước sạch đến gần 9.500 hộ gia đình, góp phần cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch cho khoảng 40.000 người dân tại nhiều địa phương trong khu vực.

Các hoạt động này đều nằm trong chiến lược phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội của Carlsberg Việt Nam, đồng thời thể hiện mục tiêu : "Sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn".

