CaraWorld phát triển tổ hợp giải trí vịnh biển chuẩn quốc tế

CaraWorld được KN Cam Ranh định vị là "Thủ phủ vịnh biển giải trí toàn cầu" phát triển trên quỹ đất 800 ha, hệ tiện ích tích hợp, lợi thế kết nối sân bay, cảng biển quốc tế.

Theo chủ đầu tư, dự án hướng tới xây dựng điểm đến có nhận diện riêng, tích hợp các tổ hợp dịch vụ, hạ tầng giao thương để đón dòng khách trong và ngoài nước. Công trình có quy mô 800 ha cùng 5 km bờ biển Bãi Dài và quỹ đất liền mạch tại khu vực vịnh nước sâu. Quy mô này tạo điều kiện phát triển mô hình đô thị biển tích hợp, kết hợp lưu trú, giải trí và dịch vụ thương mại trong cùng không gian quy hoạch đồng bộ.

Bãi biển CaraWorld đón hàng nghìn lượt khách. Ảnh: KN Cam Ranh

CaraWorld nằm liền kề Sân bay Quốc tế Cam Ranh và cảng biển nước sâu. Vị trí này giúp dự án kết nối trực tiếp với các tuyến hàng không, hàng hải quốc tế. Năm 2025, sân bay Cam Ranh phục vụ khoảng 5,5 triệu lượt khách. Tỉnh Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 đón 33 triệu lượt khách mỗi năm, trong đó khách quốc tế chiếm 40-45%, tổng thu từ khách du lịch dự kiến đạt 9 tỷ USD.

Tận dụng lợi thế vịnh nước sâu, chủ đầu tư quy hoạch bến du thuyền quốc tế rộng 148 ha trong khuôn viên dự án. Hạng mục này có khả năng tiếp nhận tàu khách du lịch trọng tải tới 225.000 GT. Công trình dự kiến động thổ vào 25/4, hạng mục góp phần hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích, đón dòng khách thượng lưu trên khắp thế giới và tối ưu hóa hành trình trải nghiệm của du khách.

Song song đó chủ đầu tư phát triển hệ sinh thái tiện ích quy mô lớn, vận hành theo mô hình "All-in-one" - tất cả trong một. Tại đây, 38 đại tiện ích và hàng nghìn hạng mục thành phần đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu từ nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí, mua sắm đến hội nghị (MICE). Mục tiêu của quy hoạch này là hình thành chuỗi cung ứng dịch vụ trọn vẹn ngay tại điểm đến, từ đó gia tăng biên độ lợi nhuận thông qua việc kéo dài thời gian lưu trú và đa dạng hóa nguồn thu từ du khách.

Sân KN Golf Links tại CaraWorld theo phong cách sân golf ven biển gồm 18 hố sân links và 9 hố sân Oasis đã vận hành. Ảnh: KN Cam Ranh

Đóng vai trò "mỏ neo" thu hút dòng khách thượng lưu là sân KN Golf Links 27 hố đã vận hành, liên tiếp xếp hạng một trong các sân golf tốt nhất thế giới. Bên cạnh đó, quy hoạch tổ hợp giải trí - sự kiện, cùng công viên nước, phố thương mại, không gian chăm sóc và trị liệu sức khỏe...

Tổ hợp siêu thị - nhà hàng - cà phê CaraMart đã vận hành tại dự án. Ảnh: KN Cam Ranh

Theo KN Cam Ranh, việc tích hợp chuỗi tiện ích đa tầng giúp CaraWorld duy trì sức hút và năng động suốt các mùa trong năm. Khi các hợp phần đi vào hoạt động đồng bộ, dự án tạo ra dòng tiền khai thác thương mại ổn định nhờ khả năng thu hút du khách quay trở lại nhiều lần với mức chi tiêu cao, đồng thời gia tăng giá trị và tính thanh khoản cho bất động sản trong dài hạn.

Kết hợp lợi thế vị trí liền kề sân bay quốc tế và cảng biển nước sâu với hệ sinh thái dịch vụ - nghỉ dưỡng được quy hoạch đồng bộ, CaraWorld từng bước định hình vai trò là điểm đến mới tại khu vực Bãi Dài. Dự án hướng tới cung cấp trải nghiệm tổng hợp, từ lưu trú, giải trí đến thương mại và sự kiện.

Hoàng Đan