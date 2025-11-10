CaraWorld là đại đô thị biển đầu tiên liền kề sân bay, cảng quốc tế

CaraWorld được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao chứng nhận "Đại đô thị biển đầu tiên có vị trí liền kề sân bay và cảng biển quốc tế", ngày 6/11.

Đô thị biển do chủ đầu tư công ty TNHH KN Cam Ranh phát triển. Dự án nằm giữa hai đầu mối giao thông trọng yếu của khu vực là sân bay quốc tế Cam Ranh và cảng biển quốc tế Cam Ranh, nơi đón hàng triệu lượt khách và hàng hóa mỗi năm.

Bà Nguyễn Quế Nhi, Phó tổng giám đốc KN Holdings, chia sẻ, danh hiệu này là dấu mốc quan trọng, khẳng định tầm vóc và định hướng phát triển của CaraWorld. "Chúng tôi hướng đến mục tiêu xây dựng 'thủ phủ giải trí vịnh biển toàn cầu', cửa ngõ đón tinh hoa quốc tế và biểu tượng mới của du lịch - thương mại biển Việt Nam", bà Quế Nhi nói.

Đại diện Công ty TNHH KN Cam Ranh nhận chứng nhận kỷ lục. Ảnh: KN

Theo đại diện chủ đầu tư, sự kết nối giữa đường không, đường biển và hệ thống giao thông nội vùng giúp nâng cao hiệu quả vận hành các dịch vụ du lịch, lưu trú, logistics. Với KN Holdings, vị trí này là cơ sở để tối ưu dòng vốn và giá trị khai thác.

Đây là kỷ lục thứ hai của dự án trong vòng 6 tháng, đánh dấu bước tiến trong hành trình xây dựng mô hình đô thị sân bay hướng biển tại Nam Trung Bộ. Trước đó, dự án lập kỷ lục về "Ngày hội dã ngoại bên biển có số lượng người tham gia đông nhất Việt Nam".

Không chỉ nằm cạnh các cảng quốc tế, CaraWorld còn sở hữu bến du thuyền quốc tế ngay trong lòng dự án. Quy hoạch bến gồm cầu cảng chính dài 420 m, có thể tiếp nhận tàu du lịch đến 225.000 GT - một trong những tiêu chuẩn tàu lớn nhất hiện nay, cùng 6 cụm bến du thuyền và hệ thống luồng tàu, báo hiệu hàng hải.

Tổ hợp bến du thuyền có nhà ga hành khách 22.000 m2, công suất 50.000 - 75.000 lượt khách mỗi năm. Khi vận hành, công trình được kỳ vọng thúc đẩy chuỗi dịch vụ vận tải, du lịch và bán lẻ, đồng thời đóng góp hàng trăm triệu USD doanh thu du lịch, đưa Cam Ranh trở thành trung tâm tàu biển mới của châu Á.

Phối cảnh dự án bến du thuyền quốc tế Cam Ranh do công ty TNHH KN Cam Ranh phát triển. Ảnh: KN

CaraWorld được chủ đầu tư định hướng trở thành thủ phủ giải trí vịnh biển toàn cầu, thông qua chuỗi tiện ích đã và đang vận hành như sân golf KN Golf Links 27 hố, khu nghỉ dưỡng Wyndham Grand Paradise Cam Ranh, cùng các phân khu Sunpark và Nikko.

Năm 2025, công viên biển CaraBeach rộng hơn 11 ha mở cửa tự do, thu hút hàng nghìn lượt khách mỗi dịp lễ. Chủ đầu tư tiếp tục triển khai công viên thể thao nước, beach bar, công viên Ma-rốc và dự kiến khởi công tổ hợp giải trí, casino, bến du thuyền trong năm 2026.

Sân KN Golf Links trong dự án CaraWorld là nơi diễn ra chặng 1 Legend tour 2025 hồi tháng 9. Ảnh: KN

"Đại đô thị biển gắn với các tiêu chuẩn quốc tế, hướng đến cộng đồng cư dân toàn cầu. Việc sở hữu quỹ đất lâu dài cho biệt thự, nhà phố và sản phẩm thương mại cũng giúp dự án nổi bật trong bối cảnh nhiều bất động sản nghỉ dưỡng bị giới hạn thời hạn sử dụng", đại diện KN Holdings cho biết.

Trên thế giới, các khu đô thị ven biển có kết nối sân bay và cảng biển nổi tiếng như Victoria Harbour (Hong Kong), Biscayne Bay (Mỹ) hay Sydney Harbour (Australia).

Lan Anh