CaraWorld Cam Ranh hưởng lợi từ xu hướng du lịch nghỉ đông quốc tế

Dòng khách quốc tế lưu trú dài ngày trong mùa đông được kỳ vọng tạo lợi thế cho CaraWorld Cam Ranh khi có vị trí ven biển, hạ tầng kết nối và hệ sinh thái nghỉ dưỡng đồng bộ.

Các chuyên gia đánh giá, Cam Ranh, Khánh Hòa có tiềm năng hút sự quan tâm của du khách quốc tế trong mùa nghỉ đông, khi xu hướng "winter escape" (du lịch đông) gia tăng tại châu Âu, Bắc Á và Trung Đông. Nhóm khách này thường lưu trú từ hai đến bốn tuần, ưu tiên các điểm đến có khí hậu ấm áp, khả năng kết nối thuận tiện và hệ thống dịch vụ đồng bộ.

Trong bối cảnh đó, đô thị biển CaraWorld tạo chú ý khi đáp ứng các tiêu chí của điểm đến nghỉ đông quốc tế. Dự án hưởng lợi trực tiếp từ quá trình phát triển hạ tầng du lịch và kết nối vùng của Khánh Hòa. Tỉnh có nền khí hậu ổn định quanh năm, phù hợp nhu cầu tránh lạnh của du khách quốc tế trong mùa đông. Với khách đến từ châu Âu hoặc Hàn Quốc, điều kiện thời tiết khô ráo và nắng ấm là yếu tố quan trọng khi lựa chọn nơi lưu trú dài hạn. Bãi Dài, khu vực CaraWorld tọa lạc, được nhiều tổ chức du lịch quốc tế đánh giá cao nhờ địa hình thoải, cát trắng và cảnh quan tự nhiên còn giữ được tính nguyên bản.

Wyndham Grand KN Cam Ranh 5 sao tại CaraWorld. Ảnh phối cảnh: KN Cam Ranh

Bên cạnh lợi thế tự nhiên, Cam Ranh ghi nhận mức tăng trưởng về hàng không quốc tế. Theo số liệu từ Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, trong 7 tháng đầu năm 2025, sân bay đã tiếp nhận hơn 14.800 chuyến bay quốc tế và phục vụ khoảng 2,7 triệu lượt khách. Việc mở rộng các đường bay từ Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan và Trung Quốc giúp rút ngắn thời gian di chuyển, đồng thời tạo điều kiện để du khách quay lại nhiều lần trong năm.

Khách quốc tế đáp Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Ảnh: KN Cam Ranh

Du lịch tàu biển cũng đang phục hồi tại Khánh Hòa. Theo số liệu từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa, từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh đã đón 23 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 24.808 lượt du khách lên bờ tham quan. Theo lịch đăng ký của các hãng tàu, đến hết tháng 12/2025, tỉnh dự kiến tiếp tục đón thêm 8 chuyến với khoảng 6.000 khách, trong đó có nhiều tàu thuộc phân khúc cao cấp. Nhóm khách này có mức chi tiêu lớn, thời gian lưu trú dài và nhu cầu cao đối với các sản phẩm nghỉ dưỡng được cá nhân hóa. Các chuyên gia đánh giá, sự gia tăng ổn định của dòng khách này giúp củng cố vai trò của Cam Ranh như trung tâm du lịch quốc tế trong mùa đông.

Hệ sinh thái nghỉ dưỡng tại Bãi Dài tiếp tục hoàn thiện với sự hiện diện của nhiều khu resort 5 sao như Movenpick, Alma, The Anam và Fusion... Sự đồng bộ về chất lượng dịch vụ cùng tiêu chuẩn vận hành giúp khu vực này phù hợp với thị hiếu của nhóm khách nghỉ đông, vốn chú trọng tính riêng tư và trải nghiệm dài ngày. Với lợi thế sở hữu khoảng 5 km đường bờ biển, CaraWorld thừa hưởng trực tiếp đà phát triển ổn định của toàn khu vực.

Song song với du lịch, hạ tầng giao thông đang tạo thêm dư địa tăng trưởng cho thị trường nghỉ dưỡng Cam Ranh. Việc nâng cấp sân bay quốc tế giúp mở rộng khả năng đón các đường bay dài từ châu Âu và Trung Đông, đồng thời nâng cao khả năng tiếp cận của du khách quốc tế. Cảng quốc tế Cam Ranh cũng đóng vai trò bổ trợ khi vừa phục vụ tàu du lịch, vừa hỗ trợ logistics và thu hút lực lượng chuyên gia lưu trú dài hạn.

CaraWorld Cam Ranh hút lượng lớn du khách. Ảnh: KN Cam Ranh

Hệ thống cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột và các trục liên kết vùng hoàn thiện giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Cam Ranh tới Tây Nguyên xuống còn khoảng 30 phút. Chủ đầu tư KN Cam Ranh đánh giá, khi chi phí di chuyển giảm, biên độ tăng giá của bất động sản ven biển thường mở rộng theo chu kỳ phát triển hạ tầng. Điều này tạo động lực tăng giá dài hạn cho khu vực Bãi Dài, nơi CaraWorld tọa lạc.

Việc đáp ứng đồng thời các tiêu chí về khí hậu, kết nối quốc tế và hạ tầng giao thông giúp CaraWorld Cam Ranh trở thành một trong những lựa chọn với nhà đầu tư quan tâm đến giá trị khai thác dài hạn trong bối cảnh du lịch quốc tế dần phục hồi.

Hoàng Đan