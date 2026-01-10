Cặp vợ chồng tự thiết kế căn hộ 96 m2 theo phong cách Pháp

Căn hộ có diện tích 96 m2, được cặp vợ chồng sống tại Trung Quốc tự lên ý tưởng và triển khai thiết kế sau khi nhận nhà. Do hạn chế về tài chính, cặp đôi lựa chọn không thi công phức tạp, tập trung vào bố cục, màu sắc và vật liệu hoàn thiện. Gia chủ lựa chọn phong cách Pháp mang hơi hướng cổ điển, hướng đến cảm giác ấm áp.