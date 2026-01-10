Cặp vợ chồng tự thiết kế căn hộ 96 m2 theo phong cách Pháp

Căn hộ có diện tích 96 m2, được cặp vợ chồng sống tại Trung Quốc tự lên ý tưởng và triển khai thiết kế sau khi nhận nhà. Do hạn chế về tài chính, cặp đôi lựa chọn không thi công phức tạp, tập trung vào bố cục, màu sắc và vật liệu hoàn thiện. Gia chủ lựa chọn phong cách Pháp mang hơi hướng cổ điển, hướng đến cảm giác ấm áp.
Không gian phòng khách và bếp được tổ chức liên thông, giúp căn hộ có chiều sâu và tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên.
Tường và trần được sơn cùng một tông màu kem nhạt, giúp không gian liền mạch và dễ phối đồ nội thất.
Hệ đèn chùm treo trần là điểm nhấn của khu vực sinh hoạt chung. Gia chủ chọn mẫu đèn 8 bóng, có ba chế độ ánh sáng. Ánh sáng vàng được sử dụng vào buổi tối để tạo cảm giác ấm, trong khi đèn màu trắng hỗ trợ sinh hoạt ban ngày. Với chiều cao trần sau hoàn thiện khoảng 2,7 m, thiết kế đèn được tính toán để không gây cảm giác thấp hay bí.
Đồ nội thất trong phòng khách ưu tiên gam màu trung tính như kem, be, nâu nhạt. Sofa dài 2,8 m đặt sát tường, kết hợp thảm kích thước 2 x 3 m giúp xác định rõ khu vực sinh hoạt mà không cần chia cắt không gian.
Các vật dụng trang trí như đèn sàn, bình hoa, gối tựa, thảm phủ được chọn lọc vừa đủ, tránh cảm giác rườm rà.
Toàn bộ căn hộ không chạy theo xu hướng cầu kỳ mà tập trung vào nhu cầu sử dụng thực tế. Việc tự thiết kế giúp gia chủ chủ động kiểm soát chi phí, đồng thời dễ điều chỉnh không gian theo thói quen sinh hoạt của gia đình.
Khu vực bếp bố trí bàn ăn mặt gỗ sáng màu kết hợp ghế màu be tạo cảm giác nhẹ nhàng. Hệ tủ bếp cao kịch trần thiết kế cánh vòm, sơn cùng tông với tường giúp khu bếp "ẩn" vào không gian chung.
Góc nhìn từ lối vào cho thấy khu bàn ăn được xử lý ánh sáng theo lớp, tạo chiều sâu cho không gian liên thông.
Khu vực lối vào được xử lý gọn gàng với hệ tủ cao kịch trần, giúp tăng không gian lưu trữ và giữ mặt bằng luôn ngăn nắp. Phần hốc tường bo vòm được tận dụng làm góc trang trí, kết hợp đèn treo ánh sáng vàng tạo điểm nhấn ngay từ cửa vào.
Phòng ngủ có diện tích khoảng 11 m2 bố trí giường kích thước 1,8 x 2 m đặt giữa phòng, hai bên là lối đi vừa đủ. Màu sắc chủ đạo tiếp tục là tông kem và trắng sữa.
Phòng ngủ còn lại được cũng bố trí theo tinh thần Pháp, ưu tiên cảm giác nghỉ ngơi và sự mềm mại trong không gian. Giường đặt giữa phòng, kết hợp màn voan treo trần giúp tạo lớp không gian riêng tư.
Khu vực lavabo được thiết kế gọn trong không gian vệ sinh, ưu tiên sự sạch sẽ và dễ sử dụng.
Bích Phương (theo Xiaohongshu)