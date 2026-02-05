Cặp vợ chồng tự tẩm thuốc chuột vào rau mua trên mạng để tống tiền

Trung QuốcNhập viện vì ngộ độc thuốc diệt chuột sau khi ăn cải thảo, cặp đôi tố người bán hàng trực tuyến "sản xuất và buôn bán thực phẩm độc hại", song bị cảnh sát vạch trần là âm mưu tống tiền.

Ngày 23/1, đài truyền hình ở tỉnh Chiết Giang đưa tin một cặp vợ chồng ở huyện Thiên Đài, thành phố Đài Châu phải nhập viện vì ngộ độc sau khi ăn cải thảo mua trên mạng.

Người phụ nữ họ Dương cùng chồng họ Trần cho biết, được bác sĩ chẩn đoán ngộ độc thuốc diệt chuột, dẫn đến rối loạn đông máu. Đến ngày 31/1, cả hai vẫn phải điều trị trong bệnh viện, độc tố trong máu chưa được lọc hết.

Trước đó, cô Dương chia sẻ ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện với bộ phận chăm sóc khách hàng của cửa hàng, đối phương phủ nhận việc cải thảo có chứa thuốc diệt chuột.

Ngày 12/1, cặp vợ chồng trình báo vụ việc với cảnh sát. Cảnh sát kiểm tra các vật dụng trong nhà họ, phát hiện thuốc diệt chuột trong bắp cải thảo. Công an huyện Thiên Đài đã tiếp nhận đơn tố cáo của cặp vợ chồng về việc người bán hàng trực tuyến "sản xuất và buôn bán thực phẩm độc hại".

Trả lời phỏng vấn, cô Dương cho biết đã rửa rau hai lần bằng nước sạch sau đó luộc ăn. Ảnh: CCTV

Sau khi vụ việc thu hút sự chú ý của dư luận, một số phương tiện truyền thông đăng tải thông tin chưa xác minh rằng "điều tra sơ bộ của cảnh sát xác nhận nguồn gốc chất độc là từ người bán hàng sử dụng báo cũ tái chế bị nhiễm thuốc diệt chuột để gói cải thảo nhằm giảm chi phí", trực tiếp quy trách nhiệm cho người bán hàng khiến công chúng phẫn nộ lên án.

Diễn biến bất ngờ thứ hai xảy ra vào ngày 3/2, truyền thông cho hay "nguồn đáng tin cậy tiết lộ rằng kẻ đầu độc là chồng của người phụ nữ". Vụ việc này một lần nữa được thổi phồng thành vụ đầu độc trong gia đình, gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng.

Chiều 3/2, Công an huyện Thiên Đài ra thông cáo làm rõ rằng đây không phải vụ chồng đầu độc vợ, mà do hai vợ chồng cùng âm mưu mua cải thảo trên mạng rồi tự tạo dấu hiệu ngộ độc để uy hiếp, đòi nền tảng hoặc người bán hàng bồi thường số tiền lớn.

Sau khi điều tra hiện trường, khám nghiệm pháp y và thẩm vấn, cặp vợ chồng bị cơ quan chức năng tạm giữ hình sự vì nghi ngờ tống tiền. Vụ án đang được tiếp tục điều tra.

Vụ việc gây tác động tiêu cực khi làm xói mòn lòng tin của công chúng vào sự an toàn của thực phẩm mua trên mạng, khiến người tiêu dùng nảy sinh nghi ngờ phương pháp đóng gói của nhà bán lẻ; đồng thời khiến người tiêu dùng gặp khó khăn hơn trong việc cung cấp bằng chứng khi thực sự gặp phải các vấn đề về an toàn thực phẩm.

Tuệ Anh (theo CCTV, Hongxing News, Sina)