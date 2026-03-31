Cấp mã hồ sơ học tập suốt đời theo định danh cá nhân

Mỗi người dân sẽ có mã hồ sơ để tra cứu học bạ, bằng cấp, chứng chỉ, dùng thay thế bản giấy, tích hợp trên VNeID.

Nội dung trên nằm trong nghị định 88 của Chính phủ về quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo, có hiệu lực từ ngày 15/5.

Cụ thể, mỗi người học sẽ được cấp một mã số hồ sơ học tập suốt đời, xác lập theo số định danh cá nhân. Nó được dùng làm mã khóa để truy cập, khai thác thông tin được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo.

Hồ sơ học tập suốt đời bao gồm toàn bộ dữ liệu số được ghi nhận trong quá trình học như học bạ, văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đánh giá năng lực, các thành tích học tập khác.

Các dữ liệu này do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tạo lập, ký số và cũng được tích hợp trên ứng dụng VNeID. Thời hạn lưu trữ là vĩnh viễn.

Người dân có thể sử dụng các dữ liệu này thay thế những giấy tờ truyền thống. Hiện, học bạ và và các loại văn bằng được sử dụng phổ biến trong các thủ tục như chuyển trường, nhập học, ứng tuyển việc làm...

Cơ quan quản lý, các trường học cũng có thể tra cứu, sử dụng thông tin nhưng phải theo thẩm quyền, mục đích và phải tuân thu các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thành việc cấp mã hồ sơ học tập suốt đời cho toàn bộ người học trước ngày 1/1/2027.

Ứng dụng VNeID. Ảnh: Phạm Dự

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu học bạ, văn bằng số cho người học theo mã định danh cá nhân đã được nêu trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Tháng 9/2025, Thủ tướng giao các bộ ngành, địa phương sớm cắt giảm hồ sơ với hơn 320 thủ tục hành chính đã được tích hợp trên VNeID thay thế giấy tờ vật lý. Lãnh đạo Chính phủ đề nghị cán bộ, công chức, viên chức khi làm thủ tục hành chính không được yêu cầu công dân nộp, xuất trình giấy tờ đã có thông tin tích hợp trên ứng dụng này.

Dương Tâm