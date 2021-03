Cặp golfer bị cắt loại sau khi hole-in-one cùng hố

Dù là sự kiện chính thức của European Tour 2021, Kenya Open không được phát hình trực tiếp từ ngày đầu đến vòng áp chót. Tổ chức chủ quản giải thích thiệt thòi này do không kiểm soát được các khó khăn về hậu cần. Họ hi vọng sẽ giải quyết vấn đề để vòng cuối được "lên sóng". Hôm 19/3, European Tour thông báo hoãn vô thời hạn Portugal Masters do ảnh hưởng từ Covid-19. Theo lịch ban đầu, giải dự kiến diễn ra từ 29/4 đến 2/5 với quỹ thưởng 1,786 triệu USD ở Bồ Đào Nha.