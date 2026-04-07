Cặp đôi bị phạt 200 roi vì quan hệ khi chưa kết hôn

IndonesiaĐôi nam nữ ở tỉnh Aceh, nơi áp dụng luật Hồi giáo Sharia, bị phạt tổng cộng 200 roi vì quan hệ tình dục ngoài hôn nhân.

Người đàn ông và người phụ nữ, không rõ tuổi tác, bị đánh 100 roi mỗi người tại công viên ở thành phố Banda Aceh, thủ phủ tỉnh Aceh, trước sự chứng kiến của hàng chục người vào ngày 7/4.

"Chúng tôi áp dụng luật Hồi giáo ở Aceh, vì vậy bất cứ khi nào có người vi phạm, chúng tôi phải thực hiện các hình phạt", Rajesh Kana, quan chức từ văn phòng công tố địa phương, nói.

Người phụ nữ bật khóc khi bị phạt roi ở thành phố Banda Aceh, tỉnh Aceh ngày 29/1. Ảnh: AFP

Cặp đôi trên nằm trong số 6 người bị quất roi mây ngày 7/4 ở Aceh. Bốn người còn lại nhận 8-29 roi mỗi người vì các tội như có hành vi thân mật với người khác giới hoặc uống rượu. Trong số này có một phụ nữ bị kết án 27 roi đã ngất xỉu khi chịu roi cuối cùng và được nhân viên y tế chăm sóc.

Indonesia là quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới nhưng Aceh là địa phương duy nhất áp dụng luật Sharia. Hình phạt đánh roi vẫn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ ở đây để trừng phạt nhiều tội danh, trong đó có tội chơi cờ bạc và quan hệ đồng tính.

Hồi tháng 1, cảnh sát Sharia ở Aceh đã đánh một cặp đôi chưa kết hôn 140 roi mỗi người vì quan hệ tình dục ngoài hôn nhân và uống rượu. Đây dường như là hình phạt nặng nhất kể từ khi luật Sharia được thực thi tại tỉnh này vào năm 2015.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Reuters)