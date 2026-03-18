Cấp chứng chỉ đào tạo lái xe 'lụi', cựu giám đốc bị đề nghị 27-30 năm tù

TP HCMCựu Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải bị VKS đề nghị 27-30 năm tù về loạt sai phạm trong vụ cấp hàng nghìn chứng chỉ đào tạo lái xe "lụi".

Ngày 18/3, phiên xét xử nhiều lãnh đạo, nhân viên các trung tâm đào tạo lái xe thuộc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III và những người liên quan, bước vào phần tranh luận sau 6 ngày tạm hoãn.

Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Hồ Văn Búp (cựu Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải) mức án 12-13 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; 9-10 năm tù về tội Giả mạo trong công tác; 3-4 năm tù về tội Đưa hối lộ; 3-4 năm tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; tổng hợp mức án là 27-30 năm tù.

Cùng bị truy tố về các tội danh trên, bị cáo Nguyễn Văn Dương (cựu Phó giám đốc) bị đề nghị 26-30 năm tù.

Liên quan đến vụ án, ông Vũ Đức Thiệu (cựu Chủ tịch Hội đồng Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III) bị đề nghị 5-6 năm tù và Hoàng Văn Tân (cựu Hiệu phó, quyền Hiệu trưởng) 7-8 năm về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

26 bị cáo khác bị đề nghị phạt 300-400 triệu đồng đến 22-25 năm tù về nhóm các tội: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Giả mạo trong công tác; Đưa hối lộ; Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Nhận hối lộ.

Bị cáo Hồ Văn Búp (giữa) và các bị cáo khác tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên

Phát biểu quan điểm luận tội, đại diện VKS cho rằng lời khai tại tòa và tài liệu trong hồ sơ đủ căn cứ xác định, từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2022, sau khi ông Hồ Văn Búp được bổ nhiệm làm Giám đốc, trung tâm đã mở 50 khóa đào tạo với hơn 3.800 học viên. Tuy nhiên, nhiều người không tham gia đủ thời gian học theo quy định, không đủ điều kiện dự thi; số trượt cũng nhiều, khiến lượng hồ sơ đăng ký giảm, trung tâm đứng trước nguy cơ thiếu hụt kinh phí hoạt động.

Từ thực tế này, tháng 11/2021, ông Nguyễn Văn Dương đề xuất không yêu cầu học viên học lý thuyết, thi hết môn theo quy định mà chỉ hợp thức hóa số buổi học và kết quả thi. Phương án được ông Búp cùng các cấp dưới thống nhất.

Sau đó, lãnh đạo trung tâm chỉ đạo nhân viên, giáo viên không tổ chức học tập trung, phân công ký khống sổ sách, bài thi để hoàn thiện hồ sơ. Khi tổ chức thi tốt nghiệp, giáo viên được giao đưa bảng tổng hợp điểm cho học viên ký khống; thậm chí có trường hợp không dự thi vẫn được bổ sung chữ ký để đủ điều kiện cấp chứng chỉ.

Cơ quan tố tụng xác định, dù không tổ chức đào tạo thực hành theo quy định, ông Búp vẫn chỉ đạo giả mạo chữ ký giáo viên thỉnh giảng, lập khống hồ sơ giảng dạy để cấp trái phép chứng chỉ cho hơn 3.800 học viên, gây thiệt hại hơn 14,69 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa hồ sơ đào tạo thực hành, ông Búp còn chỉ đạo mua 421 hóa đơn GTGT khống của hai doanh nghiệp xăng dầu. Từ việc mua bán trái phép hóa đơn, ông này bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 12,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Búp bị xác định đã đưa một tỷ đồng cho hai cán bộ thuộc đoàn kiểm tra thuế để được bỏ qua sai phạm, trong đó 446 triệu đồng là tiền hối lộ nhằm tránh bị xử phạt số thuế lớn.

Nguyễn Văn Dương bị cáo buộc đồng phạm với vai trò giúp sức, tham gia chỉ đạo giả mạo hồ sơ, mua hóa đơn khống và cùng kế toán trưởng chuẩn bị 446 triệu đồng để đưa hối lộ.

Với thủ đoạn tương tự, 4 trung tâm khác gồm Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải Thuận An; Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe; Trung tâm Đào tạo lái xe đã cấp trái phép hơn 12.000 chứng chỉ cho học viên.

Đối với bị cáo Thiệu và Tân, đại diện VKS cho rằng với tư cách lãnh đạo Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III, hai người đã không thực hiện nghiêm quy định nội bộ khi giao nhiệm vụ, tự ý ký văn bản ủy quyền trái quy định, đồng thời thiếu kiểm tra, giám sát hoạt động các trung tâm trong quản lý đào tạo, hồ sơ và sát hạch.

Theo VKS, các bị cáo đều có đầy đủ năng lực hành vi, trình độ và nhận thức pháp luật, nhưng vì vụ lợi, động cơ cá nhân vẫn cố ý thực hiện hành vi sai phạm, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước. Hành vi này gây bức xúc trong dư luận, tiềm ẩn nhiều hệ lụy tiêu cực nên cần xử lý nghiêm theo quy định.

Tuy nhiên, cơ quan công tố cũng ghi nhận các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, đã khắc phục một phần thiệt hại. Mức án đề nghị đã xem xét tính chất, mức độ sai phạm của từng người.

Hải Duyên