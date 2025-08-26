Chồng say nắng nữ đồng nghiệp hơn tuổi

Chồng bảo vì áp lực cuộc sống và buồn chuyện ba mẹ nên rủ chị tâm sự, không làm gì vượt quá giới hạn.

Vợ chồng tôi biết nhau 6 năm và kết hôn được 4 năm. Anh có ngoại hình, tốt bụng và dịu dàng. Trước giờ tình cảm chúng tôi vẫn tốt đẹp, anh đi làm kiếm tiền, còn tôi một lòng chăm sóc cho anh.

Đến khi tôi có thai được 6 tuần, phát hiện anh lén đi chơi với người chị đồng nghiệp đôi lần. Cụ thể hai người ngồi ở quán bia tâm sự, cùng đi xem phim đến đêm và đi xem kịch. Anh bảo có cảm nắng chị, vì áp lực cuộc sống và buồn chuyện ba mẹ nên chỉ rủ chị tâm sự và không làm gì vượt quá giới hạn, xuyên suốt cuộc trò chuyện chị ấy khuyên anh trở về nhà với tôi. Sau khi giãi bày mọi thứ cùng nhau, dù không bao giờ quên hay tha thứ, tôi vẫn bỏ qua cho sai lầm của anh, tiếp tục xây dựng gia đình.

Gần đây công ty vô tình xếp anh và chị đi công tác chung tầm một tuần. Để tôi yên tâm, anh chia sẻ rằng hiện tại anh không có gì với chị, anh chỉ có vợ và con thôi. Công ty bắt đi như vậy, anh không dám từ chối, sợ bị làm khó dễ trong công việc. Sau tất cả, tôi hiện tại vẫn cảm nhận được anh yêu thương và chăm lo gia đình. Thế nhưng vì cú sốc bị phản bội quá lớn, hầu như tôi muốn buông bỏ để sống cuộc đời của mình và con. Tôi sợ một ngày nào đó anh lại nói dối và phản bội tôi. Tôi nên làm gì đây?

Hoài Ngọc