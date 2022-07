Cao tốc TP HCM - Long Thành ùn ứ ngày đầu thu phí không dừng

Ùn ứ cục bộ xảy ra trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây trong ngày đầu vận hành hệ thống thu phí không dừng (ETC) do nhiều xe chưa dán thẻ.

Sáng 26/7, hệ thống ETC được Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC - chủ đầu tư) cùng nhà thầu đưa vào vận hành tại ba trạm thu phí Long Phước, quốc lộ 51 và Dầu Giây, với 11 làn vào và 14 làn ra. Hệ thống này vận hành song song cùng thu phí thủ công, trước khi triển khai không dừng trên toàn tuyến từ ngày 1/8.

Xe nối đuôi nhau trên cao tốc, hướng từ TP HCM qua Đồng Nai, sáng 26/7. Ảnh: Hạ Giang

Ùn tắc cục bộ xảy ra đoạn qua trạm thu phí Long Phước lúc sáng sớm. Dòng ôtô nối đuôi nhau kéo dài hơn một km, di chuyển chậm. Nhiều xe chưa dán thẻ, hoặc tài khoản không đủ tiền, khi qua trạm nhân viên phải thu tiền thủ công và hướng dẫn đến vị trí dán thẻ miễn phí.

Ông Nguyễn Văn Nhi, Phó tổng Giám đốc VEC, nói nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ sáng nay do lưu lượng xe tập trung đông vào cao tốc, trong khi phần lớn xe vẫn chưa dán thẻ ETC. Từ sáng sớm, đơn vị phối hợp CSGT phân luồng từ xa ở đầu vào tuyến đường, hạn chế xe dồn dẫn đến kẹt xe.

Theo ông Nhi, từ đầu tháng 8 toàn tuyến bắt đầu thu phí không dừng, song giai đoạn đầu sẽ bố trí một làn riêng nhằm giải quyết các sự cố phát sinh. Hiện, đơn vị tạm thời phát thẻ giấy, thu tiền các xe chưa có ETC và dán thẻ miễn phí ở khu vực gần trạm thu phí đến 1/8. Khi triển khai toàn thu phí không dừng trên cao tốc, trường hợp chưa dán thẻ hoặc số dư tài khoản không đủ, đơn vị tạm thời cho chạy qua một lần, nhưng hệ thống sẽ lưu lại biển số và lần sau nếu vẫn chưa đủ điều kiện sẽ thông báo cho lực lượng CSGT xử lý.

Nhân viên dán thẻ cho ôtô tại tại trạm thu phí Long Phước, sáng 26/7. Ảnh: Gia Minh

Theo chủ đầu tư, số làn ETC mới lắp đặt trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây đảm bảo cho xe chạy thuận tiện, không phải chờ lấy thẻ và trả tiền vé như trước; đồng bộ các tiêu chuẩn kỹ thuật và liên thông thu phí ETC toàn quốc. "Hệ thống giúp rút ngắn thời gian qua trạm còn 6-12 giây, tốc độ xe qua trạm theo đó cũng tăng gấp 6-7 lần so với trước, góp phần giải toả ùn ứ", ông Nhi nói.

Cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây dài 55 km, đi qua TP HCM và Đồng Nai, khai thác giai đoạn một năm 2015, tổng mức đầu tư 20.600 tỷ đồng. Đây là trục huyết mạch kết nối TP HCM về Đông Nam Bộ. Những năm gần đây, tuyến thường quá tải các dịp lễ Tết do lượng xe tăng cao, hiện bình quân khoảng 45.000-50.000 ôtô qua cao tốc mỗi ngày. Tuyến đường này sắp tới được đầu tư mở rộng lên 8 làn xe, để giảm áp lực giao thông và tăng kết nối với sân bay Long Thành khi đưa vào khai thác.

Tại cuộc họp vào tháng 5, Phó thủ tướng Lê Văn Thành đã yêu cầu VEC quyết liệt đẩy nhanh tiến độ triển khai ETC tại các dự án cao tốc. Sau 31/7, nếu dự án nào chưa triển khai xong thu phí không dừng sẽ phải xả trạm.

Gia Minh